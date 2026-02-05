Deuda pública de México alcanzará 53.9% del PIB en 2026

México
5 febrero 2026
    Deuda pública de México alcanzará 53.9% del PIB en 2026
    El nivel estimado para el cierre de año es mayor al de 2025, cuando se ubicó en 52.6 por ciento del PIB. Cuartooscuro
Reforma
por Reforma

Esto ya que el gasto total mostró una variación anual real de 0.9 por ciento debido, por el apoyo del Gobierno para la recompra de deuda de Pemex por 253.8 mdp a finales del 2025

La deuda pública del país, medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), llegará a un nivel de 53.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para finales de 2026, de acuerdo con el Monitor de Finanzas Públicas de BBVA México.

TE PUEDE INTERESAR: Banco de México pronostica un PIB de 1.25% para 2026 y dólar cerraría en 18.50 pesos

El nivel estimado por la institución financiera para el cierre de este año es mayor al de 2025, cuando se ubicó en 52.6 por ciento del PIB. De hecho, este estuvo por arriba del 51.4 por ciento programado originalmente por la Secretaría de Hacienda para dicho año.

En el Monitor “La meta de un superávit primario no se alcanzó en 2025”, publicado ayer, Arnulfo Rodríguez, economista de BBVA México, explicó que la previsión de deuda pública toma en cuenta un crecimiento económico de 1.2 por ciento en 2026.

La proyección también considera un costo financiero de 4.1 por ciento del PIB y un tipo de cambio de 18.9 pesos por dólar para el cierre del año.

“Cálculos propios muestran que, con un superávit primario de 0.5 por ciento del PIB (un déficit público de 3.6 por ciento del PIB), el SHRFSP sería 53.9 por ciento a finales de 2026”, indicó Rodríguez en su valoración.

BBVA detalló que el aumento en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público entre 2024 y 2025 se explica por el incremento de 1.8 y el decremento de 1.2 puntos porcentuales del PIB en el componente de deuda interna y externa, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex reduce su deuda un 25% y acelera inversión: el plan maestro para 2026 de la 4T

“El gasto total mostró una variación anual real de 0.9 por ciento debido, principalmente, al apoyo del Gobierno federal para la recompra de deuda de Pemex por 253.8 mil millones de pesos llevada a cabo en septiembre de 2025”, indicó.

