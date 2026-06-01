Anuncia Brugada que no habrá clases en CDMX el 11 de junio

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , anunció que el próximo 11 de junio, día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 no habrá clases en la Ciudad de México.

“Informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado , me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior”, dijo.

Así lo dio a conocer la mandataria durante la inauguración de la “Casa México Media Center” en Campo Marte, en donde precisó que así se lo confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

INAUGURA CASA MÉXICO MEDIA CENTER

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de la Casa México Media Center, que recibirá a medios de comunicación de todo el planeta durante la Copa del Mundo 2026 que arranca este 11 de junio.

Acompañada por Gabriela Cuevas, representante oficial de México ante la FIFA para el evento deportivo, la mandataria capitalina dio la bienvenida a los medios de comunicación que harán la cobertura del evento.