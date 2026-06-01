Anuncia Brugada que no habrá clases en CDMX el 11 de junio

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    Anuncia Brugada que no habrá clases en CDMX el 11 de junio
    El 11 de junio no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior, informó Brugada Molina. Cuartoscuro

Con motivo de la inauguración del Mundial de Futbol se suspenderán las actividades académicas en la capital del país

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el próximo 11 de junio, día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 no habrá clases en la Ciudad de México.

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“Informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior”, dijo.

Así lo dio a conocer la mandataria durante la inauguración de la “Casa México Media Center” en Campo Marte, en donde precisó que así se lo confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

INAUGURA CASA MÉXICO MEDIA CENTER

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de la Casa México Media Center, que recibirá a medios de comunicación de todo el planeta durante la Copa del Mundo 2026 que arranca este 11 de junio.

Acompañada por Gabriela Cuevas, representante oficial de México ante la FIFA para el evento deportivo, la mandataria capitalina dio la bienvenida a los medios de comunicación que harán la cobertura del evento.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-van-tres-caidas-seguidas-en-confianza-empresarial-en-2026-PL21082085

“Bienvenidas y bienvenidos a este lugar, que va a ser la casa de los medios internacionales y acabamos de inaugurarla con ustedes (...). Sabemos que los medios de comunicación son vitales para transmitir lo que está aconteciendo en esta parte del mundo”, dijo.

Precisó que hasta ahora, más de 500 periodistas, reporteros y personal de medios de comunicación de 30 países se han acreditado para tener acceso a este espacio.Junto a representantes de medios de comunicación, Brugada Molina encabezó el corte de listón para inaugurar oficialmente este espacio, ubicado en Campo Marte.

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