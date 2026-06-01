Acusa CNTE a policías de lanzarles proyectiles; ‘fueron ellos’, dice SSC

CDMX.- Maestros de CNTE acusaron que policías lanzaron proyectiles sobre 20 de Noviembre; SSC dijo que docentes fueron quienes usaron cohetones. Los maestros ubicaron como responsables a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y a elementos antimotines de la Policía capitalina que se encuentran del otro lado de las vallas.

Algunos de los manifestantes dicen que las explosiones son provocadas por petardos. Uno de estos proyectiles golpeó en el ojo del profesor Proceso Columbo, de Guerrero, quien quedó tendido sobre 20 de Noviembre. Sus compañeros lo levantaron en vilo y se apreciaba que iba desangrándose. El maestro fue trasladado por elementos del ERUM al Hospital 20 de Noviembre y el reporte preliminar es que está en riesgo de perder el ojo.

HIEREN A PROFESOR CON UNA VARILLA Otro profesor, identificado como Octavio Romero Gerónimo, integrante de la CETEG, fue herido por una varilla que salió desde el otro lado de la valla, sin embargo pudo salir del lugar por su propio pie y fue suturado en las inmediaciones del Centro Histórico. El lanzamiento de proyectiles, que se extendió durante 10 minutos, provocó que los docentes se replegaran; algunos corren hacia la calle de Pino Suárez, en otro intento por ingresar al Zócalo.

El resto de los manifestantes apenas llegaba al lugar y privaba la confusión sobre a dónde seguiría la movilización. ‘¿ESTE DIÁLOGO NOS OFRECEN?’ Una vocera de la CNTE informó que son dos los maestros lesionados, uno de los cuales está en riesgo de perder el ojo debido al impacto de un proyectil.

“Son dos compañeros, uno es Octavio Gerónimo, que está en riesgo de perder el ojo, recibió un petardo; otro recibió un varillazo de este cuerpo represor”, indicó la maestra. En un mensaje sobre la calle 20 de Noviembre, la maestra de la CNTE dijo que no había ninguna provocación en su actuación.

“Cumplimos nuestra palabra, no es un acto de provocación, nosotros anunciamos que queríamos llegar al Zócalo. Este Gobierno no es diferente como ha dicho, anuncian diálogo, ¿ese es el diálogo de la solución? “El Gobierno en turno nos recibe con esta muralla, les queremos decir que la Presidenta reconsidere su papel y dé una solución, no nos puede recibir así, que reconsidere la voluntad política, ayer se llenaba la boca diciendo que estaban revalorando el papel del Magisterio”, reprochó la maestra. ‘LOS LANZÓ LA SNTE’ La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reconoció que derivado del lanzamiento de cohetones un profesor resultó herido.

“Hace unos momentos, un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas colocadas en la esquina de las avenidas 20 de noviembre y Venustiano Carranza, aunado a que lanzaron cohetones, lo que provocó que uno de los participantes resultara herido, el cual ya fue trasladado por sus medios a un hospital para su atención médica.

“El personal policial que da acompañamiento a la marcha de este día, solo porta su equipo de protección corporal, casco, coderas, rodilleras, escudo y, algunos de los uniformados portan extintores; esta Secretaría no utiliza ningún tipo de gas ni balas de goma, ni petardos”, indicó la dependencia. LLAMAN A MOVILIZACIÓN PACÍFICA La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a la CNTE a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y los convocó al diálogo. “Desde el Gobierno de México reiteramos el llamado a los integrantes de la CNTE a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación para atender sus demandas.

“Rechazamos la participación de provocadores -que no son maestros- en una movilización legítima del magisterio”, indicó la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

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