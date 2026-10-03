¿Volverá el Penacho de Moctezuma a México? Promesa en Austria revive debate

El Penacho de Moctezuma podría regresar a territorio mexicano tras la promesa de un político europeo. El economista y activista austriaco Günther Fehlinger-Jahn aseguró que gestionará la devolución de la reliquia prehispánica a México si logra ganar la presidencia de Austria en las elecciones de 2028.

El anuncio se viralizó rápidamente en redes sociales después de que el activista publicara fotografías y videos desde el Museo del Mundo en Viena. En su mensaje, Fehlinger-Jahn posicionó la restitución del patrimonio cultural como una de sus propuestas centrales de campaña para estrechar los lazos diplomáticos entre ambos países.

¿POR QUÉ SE ENCUENTRA EL PENACHO DE MOCTEZUMA EN AUSTRIA? El origen de la pieza en Europa se remonta al siglo XVI durante la conquista de México. Se cree que el gobernante mexica Moctezuma Xocoyotzin entregó el tocado como un regalo diplomático al conquistador Hernán Cortés, quien posteriormente lo envió al rey Carlos I de España. La reliquia pasó a formar parte de las colecciones de la dinastía Habsburgo y llegó finalmente a la capital austriaca en el siglo XIX. Aunque en México se le conoce popularmente como la corona del emperador, diversos historiadores señalan que en realidad se trataba de un tocado ceremonial utilizado por sacerdotes en rituales sagrados.

EXPERTOS ASEGURAN QUE ES IMPOSIBLE TRASLADAR LA PIEZA A MÉXICO El traslado del tocado prehispánico es inviable debido al deterioro de sus materiales originales. Un estudio científico realizado entre 2010 y 2012 por especialistas de México y Austria reveló que la estructura de plumas e hilos cuenta con más de 170 roturas internas, por lo que cualquier vibración durante un viaje la destruiría de forma irreversible. Las autoridades culturales de ambos países descartaron el envío de la pieza por cualquier medio de transporte. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconoció que, con la tecnología actual disponible, no es posible mover el artefacto sin causar un daño definitivo a su infraestructura.

PROPUESTA CON LIMITACIONES POLÍTICAS La propuesta del economista enfrenta serios obstáculos legales y legislativos en su país. En el sistema político de Austria, el presidente no tiene la facultad de disponer de las piezas que integran las colecciones de los museos nacionales de manera unilateral. Cualquier devolución de patrimonio requeriría la aprobación del Parlamento austriaco y del Ministerio de Cultura. Además, analistas internacionales señalan que el activista no ocupa un cargo oficial ni cuenta con el respaldo de las instituciones gubernamentales para concretar esta promesa.

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