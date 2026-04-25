Dificulta repatriación de Fernando Farías, tensa relación entre Sheinbaum y Milei

Mientras México demanda la expulsión o deportación del Contralmirante Fernando Farías por haber ingresado a Argentina con papeles falsos, la defensa del ex mando de la Marina solicitará asilo político al Gobierno de Javier Milei.

En medio de la disputa jurídica se abre un frente político entre México y Argentina, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum abogó, en Barcelona, por la liberación de la ex Mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, enemiga política del Presidente argentino, Javier Milei, y quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción en obras públicas.