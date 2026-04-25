Dificulta repatriación de Fernando Farías, tensa relación entre Sheinbaum y Milei
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Sheinbaum pidió ayer a las autoridades argentinas deportar al Contralmirante
Mientras México demanda la expulsión o deportación del Contralmirante Fernando Farías por haber ingresado a Argentina con papeles falsos, la defensa del ex mando de la Marina solicitará asilo político al Gobierno de Javier Milei.
En medio de la disputa jurídica se abre un frente político entre México y Argentina, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum abogó, en Barcelona, por la liberación de la ex Mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, enemiga política del Presidente argentino, Javier Milei, y quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción en obras públicas.
Sheinbaum pidió ayer a las autoridades argentinas deportar al Contralmirante.
“La persona que se detuvo el dÌa de ayer (jueves) se fugó del País y, a través de Interpol, con estas fichas rojas que se emiten en todo el mundo, fue detenido, y está en este momento en Argentina.
“Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el Gobierno de Argentina, de la FGR y Relaciones Exteriores, para ver si puede haber una deportación. ...l entra con un pasaporte falso a Argentina, entonces se está solicitando la deportación, y en caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición, pero estamos esperando que haya deportación, dado que entró de manera ilegal”, señaló.