Piden en T-MEC integrar el Tratado de Aguas con México

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México
/ 25 abril 2026
    Piden en T-MEC integrar el Tratado de Aguas con México
    Aunque no lo dicen explícitamente, los congresistas buscan que al recurrir al T-MEC, cuya revisión está en proceso, Estados Unidos pueda implementar sanciones comerciales que sean equivalentes al presunto daño. REFORMA

Según el Tratado de 1944, México está obligado a entregar a EU un volumen mínimo de 2 mil 158 millones de metros cúbicos en un ciclo de cinco años

Congresistas republicanos por Texas propusieron a la Administración del Presidente Donald Trump integrar el Tratado de Aguas con México al texto del tratado comercial norteamericano T-MEC para poder obligar al Gobierno mexicano a saldar su deuda hídrica en la cuenca del Río Bravo.

En una carta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), 13 legisladores texanos aseguraron que, a diferencia del Tratado binacional de Aguas de 1944, el T-MEC sí contiene mecanismos de resolución de disputas para obligar a México a pagar sus adeudos fronterizos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/adjudican-tren-a-aifa-a-outsourcera-de-confianza-de-4t-LF20255680

Aunque no lo dicen explícitamente, los congresistas buscan que al recurrir al T-MEC, cuya revisión está en proceso, Estados Unidos pueda implementar sanciones comerciales que sean equivalentes al presunto daño.

Seg˙n los congresista, los agricultores del sur de Texas perdieron mil millones de dólares tan sólo en el 2023.

“Integrar el Tratado de Aguas... al TMEC resultaría más adecuado para resolver el problema que cualquier promesa aislada para saldar la deuda de agua existente”, dice la carta.

“Los mecanismos de cumplimiento (del T-MEC) liberarían a las comunidades del sur de Texas de depender de la buena voluntad de México”, añade.

Según el Tratado de 1944, México está obligado a entregar a EU un volumen mínimo de 2 mil 158 millones de metros cúbicos en un ciclo de cinco años, pero, durante el quinquenio 2020-2025, el Gobierno mexicano pudo entregar apenas la mitad.

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