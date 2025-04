Difieren audiencia de Damazo ‘N’, exentrenador de gimnastas, acusado de abuso en Nuevo León

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Su detención se registró en la vía pública, en calles de una colonia del sector poniente del municipio de Monterrey y quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal, a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado.

La Fiscalía estatal precisó que en una carpeta de investigación la Fiscalía fue notificada que en ese proceso Damazo “N” cuenta con la protección de la Justicia Federal otorgada a través de un amparo.

Sin embargo, la orden de aprehensión que le fue ejecutada se inscribe en una carpeta diversa.

APLAZAN AUDIENCIA DE EXENTRENADOR ACUSADO DE ABUSO

El abogado de dos de las presuntas víctimas de Damazo “N” compartió a su salida de la audiencia reprogramada del martes para este viernes que la cual nuevamente se aplazó.

“No se presentó la persona que está detenida, no acudió a la sala, no se enalzó. Se difirió la audiencia para el próximo martes a las 9 de la mañana”, indicó Alejandro Romano.

Compartió que el juez ordenó que para la audiencia de la próxima semana se trasladará al detenido porque será presencial.

“Él también va a estar aquí el próximo martes a las 9 de la mañana”, adelantó el abogado.