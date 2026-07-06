Dime de dónde eres y te diré cuánto vales: El otro marcador del Mundial

Por: Rogelio Blanco Cada vez que la Selección Mexicana disputa un Mundial reaparece una conversación que parece no tener fin. ¿Por qué tantos futbolistas mexicanos tienen pocas oportunidades en las grandes ligas europeas? ¿Por qué, incluso cuando muestran niveles similares de rendimiento, suelen cotizar menos que jugadores argentinos, brasileños, franceses o españoles? Las respuestas acostumbran centrarse en la técnica, la disciplina, la preparación física o la mentalidad. Sin embargo, quizá estemos dejando fuera una variable que en los negocios conocemos muy bien: la reputación. Porque los mercados internacionales nunca evalúan únicamente el talento, lo hacen a través del filtro de la reputación de quien lo produce. Sucede con los automóviles alemanes, los relojes suizos, la tecnología estadounidense o la moda italiana. Antes de conocer el producto específico, el mercado ya construyó una expectativa sobre el país del que proviene.

En la literatura de marketing este fenómeno tiene nombre desde hace décadas: Country of Origin Effect. Se refiere a la influencia que ejerce el país de origen sobre la percepción de calidad, confiabilidad y valor de un producto o de una persona, incluso antes de que existan evidencias suficientes para evaluarlos objetivamente. En otras palabras, el origen funciona como un atajo mental que ayuda a reducir la incertidumbre y acelera la toma de decisiones. En el deporte profesional ocurre exactamente lo mismo. Cuando un club europeo apuesta por un joven brasileño o argentino, no sólo está evaluando a ese jugador. También está comprando décadas de reputación construida por Pelé, Zico, Romário, Ronaldinho, Messi, Maradona o cientos de futbolistas que, generación tras generación, consolidaron la idea de que esos países producen talento de élite. Es un atajo cognitivo. Una forma de reducir incertidumbre. La reputación, al final, es precisamente eso: un mecanismo que disminuye el riesgo al momento de tomar decisiones. No es casualidad que hoy las organizaciones consideren la reputación como el intangible más importante para generar confianza y ventaja competitiva. El estudio Approaching the Future, elaborado por Corporate Excellence, identifica a la reputación como la principal prioridad estratégica para las organizaciones, al reconocer que protege valor, reduce riesgos y fortalece la confianza de los grupos de interés. ¿Por qué habría de ser diferente en el mercado internacional del deporte? Un fichaje multimillonario también es una decisión de inversión. Los clubes buscan minimizar incertidumbre. Analizan estadísticas, edad, potencial, personalidad y adaptación cultural. Pero, aunque pocas veces se reconozca abiertamente, también operan bajo percepciones construidas durante décadas sobre los países que producen ese talento. La reputación nacional termina funcionando como una extensión del Country of Origin Effect: un benchmark colectivo que antecede al individuo. Antes de evaluar al futbolista, el mercado ya emitió un juicio (consciente o inconsciente) sobre el país que lo formó. Y basta observar lo que hoy ocurre con Gilberto Mora para entenderlo. Con apenas 17 años, Mora ya rompió récords, debutó profesionalmente siendo adolescente y se ha convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol mexicano. Su inteligencia táctica, personalidad y madurez futbolística han despertado el interés de clubes europeos y muchos lo consideran la mayor promesa mexicana de los últimos años.

Sin embargo, incluso para un talento excepcional como él, el desafío no consiste únicamente en confirmar sus capacidades. También deberá superar una percepción. Cuando un director deportivo europeo analice su posible contratación, no evaluará únicamente sus estadísticas o su potencial de desarrollo. De manera inevitable también pesará la historia reciente del futbolista mexicano en Europa. Comparará, consciente o inconscientemente, los casos de quienes lograron consolidarse con los de quienes no cumplieron las expectativas. En cambio, un joven argentino, brasileño o francés suele llegar respaldado por un historial colectivo que el mercado interpreta como una garantía adicional. No significa que Gilberto Mora vaya a tener menos oportunidades. Todo indica que las tendrá. Significa algo más sutil: probablemente tendrá que convencer más rápido, sostener su nivel durante más tiempo y disipar dudas que otros futbolistas, provenientes de países con una reputación futbolística más consolidada, simplemente no enfrentan desde el primer día. El fenómeno no es exclusivo del fútbol. En 2023, Helmut Marko, entonces asesor de Red Bull Racing, atribuyó públicamente parte de las dificultades competitivas de Sergio “Checo” Pérez a una supuesta diferencia de mentalidad respecto de los pilotos europeos. Las declaraciones generaron una fuerte polémica internacional y posteriormente ofreció una disculpa. Lo verdaderamente relevante no fue la controversia, sino lo que evidenció: incluso en el máximo nivel del deporte, uno de los principales tomadores de decisiones recurrió a un estereotipo nacional para explicar el rendimiento de un individuo. Eso también es reputación país. La buena noticia es que la reputación no es permanente. Se construye. Se fortalece. También puede deteriorarse. España transformó la percepción mundial de su fútbol en apenas dos décadas. Croacia pasó de ser una nación emergente a convertirse en sinónimo de futbolistas técnicamente extraordinarios. Por eso, durante un Mundial no sólo compiten las selecciones. También compiten las reputaciones nacionales. Cada gol, cada actuación memorable y cada futbolista que triunfa en las principales ligas del mundo modifica, aunque sea ligeramente, la percepción internacional sobre el país del que proviene. Cuando termine este Mundial, no sólo habrá cambiado la clasificación de la FIFA. También habrá cambiado, aunque sea de forma imperceptible, la percepción asociada al talento que diversos países exportan al mundo.

Y ese es, sin duda, el otro marcador que también se juega en cada Copa del Mundo: una peculiar mezcla de economía de intangibles, reputación país y mercados deportivos. SOBRE ROGELIO BLANCO El autor tiene 23 años de experiencia, es especialista en reputación, gestión de intangibles y manejo de crisis. Es actual CEO del Ecosistema Untold en México y socio de ágora, una firma independiente de consultoría de comunicación estratégica.

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