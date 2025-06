Diputada del PT exige renuncia Alejandro Svarch, titular IMSS Bienestar

CDMX.- Margarita García, diputada del Partido del Trabajo (PT) y secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, exigió la renuncia de Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS Bienestar.

La legisladora condenó la falta de medicamentos e insumos en hospitales de varias entidades, que ha generado que los médicos y enfermeras salgan a las calles a manifestarse.

TE PUEDE INTERESAR: Mejorarán México y Guatemala coordinación tras incursión de policías

“Si no puede, pues que renuncie, y que deje el cargo, que sea honesto, es decir, ‘no puedo con esta gran carga’. Porque lo conocemos, cuando estuvo en Cofepris, que igual, su insensibilidad, nunca quiso venir a la Cámara a rendir cuentas o a platicar con nosotros, para ver cómo contribuíamos”, mencionó.

La legisladora acusó que está actuando con soberbia y tiene desconocimiento de la administración de hospitales, lo que genera una problemática a los gobiernos de los estados.

Durante una conferencia de prensa la legisladora denunció que hay amiguismo y nepotismo en los cargos directivos de los hospitales afectados por la falta de fármacos.

“Se han enojado mucho los médicos y las enfermeras, han tenido que correr, inclusive, a directores y directoras improvisadas que no conocen del tema de salud, y que solamente los han puesto porque son familiares de los gobernantes, y eso no es correcto en medicina”, señaló la legisladora.

Explicó en estados como en Puebla y Oaxaca el personal médico ha salido a las calles a protestar porque no tienen el equipo necesario para que puedan desarrollar sus labores.

Mencionó que en el caso específico de Oaxaca, en el Hospital de Especialidades no tiene medicamentos, insumos, ni gasolina para las ambulancias y en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso desde el mes de enero suspendieron cirugías por la falta de camillas y medicamentos.

“Yo he sido testigo, de estar en los hospitales, que no hay estos medicamentos, que no hay el equipo necesario en Oaxaca de Juárez”, afirmó la diputada.

TE PUEDE INTERESAR: Acuerdan Sheinbaum y productores estabilizar precio de tortilla

A estos reclamos se sumó la vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Noemí Luna, quien exigió a la federación y sus homólogos estatales que atiendan las demandas del personal médico y resolver la falta de medicamentos e insumos.

La diputada afirmó que estos problemas comenzaron en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador por malas decisiones que se mantienen en la administración actual que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.