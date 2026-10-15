Diputado poblano de Morena rinde informe... ¡ante extraterrestres en el Parlamento Galáctico! (Video)
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Roberto Zatarain, diputado de Morena en Puebla, presentó su informe legislativo con un video hecho con IA ante extraterrestres. Esto se sabe del costo y sus polémicas.
El diputado local de Morena, Roberto Zatarain Leal, llevó su informe legislativo a otra galaxia. En lugar de recurrir a una presentación tradicional, el legislador poblano utilizó un video creado con inteligencia artificial (IA), en el que expone sus resultados ante una asamblea de personajes extraterrestres.
La producción, con escenas propias de una película de ciencia ficción, muestra al diputado a bordo de una nave espacial y frente a un supuesto Parlamento Galáctico. Durante su intervención, aparecen criaturas fantásticas, algunas con rostros de leones y reptiles, mientras el legislador presenta las cifras que atribuye a su trabajo en el Congreso.
Entre los resultados que destaca se encuentran cinco iniciativas aprobadas, el 100 por ciento de asistencia a las sesiones del pleno y siete obras comunitarias. También anuncia una próxima gira de Bienestar Digital y menciona acciones relacionadas con la telesiquiatría y la teleterapia, servicios que buscan acercar la atención de salud mental mediante herramientas a distancia.
El mensaje termina con una frase dirigida a sus representados: “¡Gracias por su confianza, ciudadanas y ciudadanos de Puebla Capital!”.
UN INFORME LEGISLATIVO CON ESCENARIO INTERGALÁCTICO
El video presenta una transformación visual del diputado, quien pasa de una apariencia humana a una extraterrestre conforme avanza la exposición. La escena convierte la rendición de cuentas en una presentación digital con elementos de fantasía y ciencia ficción.
Tanto en la grabación como en el mensaje que la acompaña, Zatarain resalta sus asistencias, las iniciativas aprobadas y las acciones comunitarias que atribuye a su gestión. La propuesta apuesta por un formato poco habitual para comunicar resultados legislativos y captar la atención de la audiencia en plataformas digitales.
Sin embargo, el recurso tecnológico también abrió una pregunta sobre el gasto de producción, debido a que los diputados cuentan con recursos autorizados para presentar sus informes anuales.
¿CUÁNTO COSTÓ EL VIDEO HECHO CON IA?
De acuerdo con la información difundida, cada legislador dispone de un presupuesto autorizado de 206 mil 547 pesos para su informe legislativo anual. No obstante, Zatarain no ha precisado cuánto se destinó a la elaboración del material que lo muestra frente a representantes de una supuesta asamblea intergaláctica.
En su mensaje, el diputado señaló que recurrir a la inteligencia artificial permitió reducir considerablemente el gasto respecto al monto autorizado, aunque no presentó una cifra específica sobre el costo final.
Por ello, con la información disponible no es posible establecer cuánto se pagó por la producción ni cuánto dinero se habría ahorrado. La cifra autorizada corresponde al presupuesto para el informe, pero no confirma que el total se haya utilizado en el video.
LAS POLÉMICAS PREVIAS DEL DIPUTADO
La presentación ocurre después de otros episodios que han generado cuestionamientos sobre el legislador poblano. El año pasado, Zatarain estuvo envuelto en una controversia relacionada con recursos destinados a su informe de labores que no fueron utilizados.
En ese momento, se comprometió a devolver el dinero, pero posteriormente reconoció que había sido irresponsable al prometer la devolución. El episodio puso el foco en el manejo de los recursos asociados con la rendición de cuentas.
También ha protagonizado confrontaciones en el Congreso de Puebla. Durante una sesión, se refirió a su compañero Elpidio Díaz Escobar con la expresión: “Este güey no sabe ni leer”. En otro episodio, lanzó insultos contra personal técnico por problemas con su micrófono.
Ahora, el diputado recurrió a una producción con inteligencia artificial para presentar sus resultados ante un público ficticio de otro planeta. La información pendiente es el costo efectivo del video y la cantidad que finalmente se destinó a su informe legislativo.
DATOS CLAVE DEL INFORME DE ROBERTO ZATARAIN
· Cargo: diputado local de Morena en Puebla.
· Iniciativas aprobadas: cinco, según el informe presentado.
· Asistencia al pleno: 100 por ciento, de acuerdo con el legislador.
· Obras comunitarias: siete acciones reportadas.
· Presupuesto autorizado para el informe: 206 mil 547 pesos por diputado.
· Costo del video: no especificado en la información difundida.
· Tecnología utilizada: inteligencia artificial para crear una presentación con temática extraterrestre.