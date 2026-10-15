Diputado poblano de Morena rinde informe... ¡ante extraterrestres en el Parlamento Galáctico! (Video)

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Diputado poblano de Morena rinde informe... ¡ante extraterrestres en el Parlamento Galáctico! (Video)
    El diputado local de Morena, Roberto Zatarain Leal, expuso sus resultados ante un ‘Parlamento Galáctico’, integrado por legisladores extraterrestres. VANGUARDIA/ARCHIVO
Carlos Martínez
por Carlos Martínez

COMPARTIR

TEMAS


Extraterrestres

Localizaciones


Puebla

Organizaciones


Morena

Roberto Zatarain, diputado de Morena en Puebla, presentó su informe legislativo con un video hecho con IA ante extraterrestres. Esto se sabe del costo y sus polémicas.

El diputado local de Morena, Roberto Zatarain Leal, llevó su informe legislativo a otra galaxia. En lugar de recurrir a una presentación tradicional, el legislador poblano utilizó un video creado con inteligencia artificial (IA), en el que expone sus resultados ante una asamblea de personajes extraterrestres.

La producción, con escenas propias de una película de ciencia ficción, muestra al diputado a bordo de una nave espacial y frente a un supuesto Parlamento Galáctico. Durante su intervención, aparecen criaturas fantásticas, algunas con rostros de leones y reptiles, mientras el legislador presenta las cifras que atribuye a su trabajo en el Congreso.

Entre los resultados que destaca se encuentran cinco iniciativas aprobadas, el 100 por ciento de asistencia a las sesiones del pleno y siete obras comunitarias. También anuncia una próxima gira de Bienestar Digital y menciona acciones relacionadas con la telesiquiatría y la teleterapia, servicios que buscan acercar la atención de salud mental mediante herramientas a distancia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/liberan-a-expolicia-condenado-por-torturar-a-lydia-cacho-articulo-19-pide-sentencia-justa-en-procesos-pendientes-BC24158548

El mensaje termina con una frase dirigida a sus representados: “¡Gracias por su confianza, ciudadanas y ciudadanos de Puebla Capital!”.

UN INFORME LEGISLATIVO CON ESCENARIO INTERGALÁCTICO

El video presenta una transformación visual del diputado, quien pasa de una apariencia humana a una extraterrestre conforme avanza la exposición. La escena convierte la rendición de cuentas en una presentación digital con elementos de fantasía y ciencia ficción.

Tanto en la grabación como en el mensaje que la acompaña, Zatarain resalta sus asistencias, las iniciativas aprobadas y las acciones comunitarias que atribuye a su gestión. La propuesta apuesta por un formato poco habitual para comunicar resultados legislativos y captar la atención de la audiencia en plataformas digitales.

Sin embargo, el recurso tecnológico también abrió una pregunta sobre el gasto de producción, debido a que los diputados cuentan con recursos autorizados para presentar sus informes anuales.

¿CUÁNTO COSTÓ EL VIDEO HECHO CON IA?

De acuerdo con la información difundida, cada legislador dispone de un presupuesto autorizado de 206 mil 547 pesos para su informe legislativo anual. No obstante, Zatarain no ha precisado cuánto se destinó a la elaboración del material que lo muestra frente a representantes de una supuesta asamblea intergaláctica.

En su mensaje, el diputado señaló que recurrir a la inteligencia artificial permitió reducir considerablemente el gasto respecto al monto autorizado, aunque no presentó una cifra específica sobre el costo final.

Por ello, con la información disponible no es posible establecer cuánto se pagó por la producción ni cuánto dinero se habría ahorrado. La cifra autorizada corresponde al presupuesto para el informe, pero no confirma que el total se haya utilizado en el video.

LAS POLÉMICAS PREVIAS DEL DIPUTADO

La presentación ocurre después de otros episodios que han generado cuestionamientos sobre el legislador poblano. El año pasado, Zatarain estuvo envuelto en una controversia relacionada con recursos destinados a su informe de labores que no fueron utilizados.

En ese momento, se comprometió a devolver el dinero, pero posteriormente reconoció que había sido irresponsable al prometer la devolución. El episodio puso el foco en el manejo de los recursos asociados con la rendición de cuentas.

También ha protagonizado confrontaciones en el Congreso de Puebla. Durante una sesión, se refirió a su compañero Elpidio Díaz Escobar con la expresión: “Este güey no sabe ni leer”. En otro episodio, lanzó insultos contra personal técnico por problemas con su micrófono.

Ahora, el diputado recurrió a una producción con inteligencia artificial para presentar sus resultados ante un público ficticio de otro planeta. La información pendiente es el costo efectivo del video y la cantidad que finalmente se destinó a su informe legislativo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/los-nuevos-tratamientos-para-el-cancer-de-pulmon-que-podria-recibir-el-papa-leon-KC24159366

DATOS CLAVE DEL INFORME DE ROBERTO ZATARAIN

· Cargo: diputado local de Morena en Puebla.

· Iniciativas aprobadas: cinco, según el informe presentado.

· Asistencia al pleno: 100 por ciento, de acuerdo con el legislador.

· Obras comunitarias: siete acciones reportadas.

· Presupuesto autorizado para el informe: 206 mil 547 pesos por diputado.

· Costo del video: no especificado en la información difundida.

· Tecnología utilizada: inteligencia artificial para crear una presentación con temática extraterrestre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Extraterrestres

Localizaciones


Puebla

Organizaciones


Morena

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
La Profeco protege a los consumidores frente a precios incorrectos, promociones incumplidas y cobros indebidos. Conoce cómo presentar una queja y qué compensación puedes solicitar.

¿Qué es y cuál es la función de la Profeco?... Cómo proceder si no te respetan una oferta en México
Posteriormente, dio paso a su informe sobre los indicadores de turismo nacional de 2026 y mencionó que hay muy buenas noticias y aseguró que México sigue rompiendo récords históricos.

Gobierno de Sheinbaum destaca la importancia turística del Rodeo de Saltillo; se esperan más de 200 mil personas
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
La producción de automóviles no ha dejado de caer en términos acumulativos en lo que va del año 2026 en México.

¿Cómo le ha ido a la producción de carros en México? Inegi ha reportado un panorama no tan optimista
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Ser madre en duelo

NosotrAs: Ser madre en duelo
Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’