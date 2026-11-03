Diputados aprueban cambios a la Ley del ISR: así impactará a la industria automotriz

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    Diputados aprueban cambios a la Ley del ISR: así impactará a la industria automotriz
    Cámara de Diputados en la aprobación de los cambios a la ley del ISR. X

La reforma ajusta el régimen de depósito fiscal para reforzar la recaudación, frenar irregularidades y proteger el empleo en el sector.

La Cámara de Diputados aprobó nuevas modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para endurecer el control tributario en México. La reforma busca aumentar la recaudación de impuestos y cerrar el paso a esquemas de evadir o reducir el pago de obligaciones fiscales entre grandes empresas.

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El dictamen se aprobó en el Pleno con una mayoría de 349 votos a favor y 92 en contra. Tras esta resolución, el documento pasó directamente al Poder Ejecutivo para su firma, promulgación y publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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El cambio principal impacta de forma directa a las empresas automotrices que ensamblan y fabrican vehículos en el país bajo el esquema de depósito fiscal. La nueva regulación precisa cómo deben tributar estas compañías para darles mayor certeza jurídica en sus operaciones diarias.

Las autoridades buscan dos objetivos clave con esta medida: incentivar la llegada de nueva inversión privada y proteger los miles de empleos formales que genera el sector automotor en México.

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EXCEPCIONES PARA NO FRENAR LA INVERSIÓN

La propuesta original sufrió ajustes importantes antes de su aprobación final. El Senado de al República corrigió el texto inicial para incluir protecciones específicas y exentar a las industrias automotriz y gasolinera de límites severos en la deducción de pérdidas.

Diputados de la oposición cuestionaron que estos cambios no se incluyeran dese el primer debate en la Cámara Baja. Sin embargo, la versión final garantizó que estas exenciones se mantuvieran para evitar un impacto negativo en la competitividad y en la operación del sector energético y manufacturero.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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