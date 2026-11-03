Diputados aprueban cambios a la Ley del ISR: así impactará a la industria automotriz
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La reforma ajusta el régimen de depósito fiscal para reforzar la recaudación, frenar irregularidades y proteger el empleo en el sector.
La Cámara de Diputados aprobó nuevas modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para endurecer el control tributario en México. La reforma busca aumentar la recaudación de impuestos y cerrar el paso a esquemas de evadir o reducir el pago de obligaciones fiscales entre grandes empresas.
El dictamen se aprobó en el Pleno con una mayoría de 349 votos a favor y 92 en contra. Tras esta resolución, el documento pasó directamente al Poder Ejecutivo para su firma, promulgación y publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
REGLAS PARA LAS ARMADORAS DE AUTOS
El cambio principal impacta de forma directa a las empresas automotrices que ensamblan y fabrican vehículos en el país bajo el esquema de depósito fiscal. La nueva regulación precisa cómo deben tributar estas compañías para darles mayor certeza jurídica en sus operaciones diarias.
Las autoridades buscan dos objetivos clave con esta medida: incentivar la llegada de nueva inversión privada y proteger los miles de empleos formales que genera el sector automotor en México.
EXCEPCIONES PARA NO FRENAR LA INVERSIÓN
La propuesta original sufrió ajustes importantes antes de su aprobación final. El Senado de al República corrigió el texto inicial para incluir protecciones específicas y exentar a las industrias automotriz y gasolinera de límites severos en la deducción de pérdidas.
Diputados de la oposición cuestionaron que estos cambios no se incluyeran dese el primer debate en la Cámara Baja. Sin embargo, la versión final garantizó que estas exenciones se mantuvieran para evitar un impacto negativo en la competitividad y en la operación del sector energético y manufacturero.