Diputados aprueban cambios a la Ley del ISR: así impactará a la industria automotriz

La Cámara de Diputados aprobó nuevas modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para endurecer el control tributario en México. La reforma busca aumentar la recaudación de impuestos y cerrar el paso a esquemas de evadir o reducir el pago de obligaciones fiscales entre grandes empresas.

El dictamen se aprobó en el Pleno con una mayoría de 349 votos a favor y 92 en contra. Tras esta resolución, el documento pasó directamente al Poder Ejecutivo para su firma, promulgación y publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

REGLAS PARA LAS ARMADORAS DE AUTOS

El cambio principal impacta de forma directa a las empresas automotrices que ensamblan y fabrican vehículos en el país bajo el esquema de depósito fiscal. La nueva regulación precisa cómo deben tributar estas compañías para darles mayor certeza jurídica en sus operaciones diarias.

Las autoridades buscan dos objetivos clave con esta medida: incentivar la llegada de nueva inversión privada y proteger los miles de empleos formales que genera el sector automotor en México.