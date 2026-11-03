Abrirá IMSS consultas nocturnas y en fines de semana, a partir del 15 de noviembre

CDMX.- Para evitar que los pacientes pierdan sus citas de especialidad al cierre del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrirá consultas nocturnas y de fin de semana a partir del 15 de noviembre. El director del Instituto, Zoé Robledo, anunció que la medida estará acompañada de una agenda digital, cuya operación comenzará el 1 de diciembre, con el propósito de mantener la atención médica durante un periodo en el que habitualmente disminuye la disponibilidad de consultas.

“Desde el 15 de noviembre habrá consulta de noche, fin de semana y el primero de diciembre arranca un gemelo digital que es la digitalización de esta agenda para que nadie pierda su consulta de especialidad en el mes de diciembre”, explicó.

RECONOCE ROBLEDO LA NECESIDAD DE REFORZAR LOS SERVICIOS Al presentar los avances del programa 12 acciones en 120 días en conferencia en Palacio Nacional, implementado tras una serie de protestas de trabajadores del IMSS, Robledo reconoció la necesidad de reforzar los servicios médicos y aprovechar los horarios disponibles en las unidades hospitalarias. La ampliación de horarios forma parte de las medidas para reducir el rezago en consultas y procedimientos, junto con la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas, cuya convocatoria fue anunciada para este 3 de noviembre.

El reclutamiento tendrá jornadas los días 18 y 19 de noviembre, abiertas tanto a personal de las bolsas de trabajo del IMSS como a médicos externos. Robledo informó que, para atender la demanda de cirugías, el Instituto también comenzó a organizar jornadas extraordinarias en hospitales, con 561 intervenciones realizadas durante el fin de semana en 20 unidades médicas.