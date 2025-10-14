Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, por 345 votos a favor de Morena, PVEM y PT, 131 en contra del PAN, PRI y MC, y tres abstenciones; y continuará con la discusión de 307 reservas al dictamen. Se presentaron la reservas con las posturas de los diputados de distintos grupos parlamentarios y posteriormente comenzó el análisis general y particular de la reforma. TE PUEDE INTERESAR: Reforma a la Ley de Amparo ‘carga los dados’ a favor del Ejecutivo, alertan expertos

La minuta fue avalada el lunes en comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público, la cual fue aprobada por el Senado de la República el pasado 1 de octubre. Previamente, en San Lázaro se llevaron a cabo foros donde se discutió la reforma impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La modificación incorpora el concepto de interés legítimo, que podrá ser de carácter individual o colectivo, sin que sea necesario que la lesión sea "actual" ni que el beneficio derivado del amparo sea "directo". En el caso de cobro de contribuciones de créditos fiscales, sólo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate.