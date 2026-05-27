Diputados aprueban reforma de Sheinbaum para aplazar elección judicial y sancionar injerencia extranjera

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aplazar la elección judicial prevista para 2027 hasta 2028, además de establecer nuevas disposiciones para sancionar la injerencia extranjera en procesos electorales. El dictamen obtuvo 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. La discusión en lo particular de los artículos reservados continuará este miércoles 27 de mayo a las 9:00 horas.

AVALAN REFORMA TRAS MÁS DE SIETE HORAS DE DEBATE La sesión en el pleno de San Lázaro inició minutos antes de las 18:00 horas y se prolongó por más de siete horas. Durante el debate se registraron confrontaciones entre legisladores de distintas bancadas y una toma de tribuna por parte de diputados del PRI. Horas antes, la Comisión de Puntos Constitucionales había aprobado el proyecto con 29 votos a favor y 11 en contra. La discusión fue posible luego de que la Comisión Permanente convocó a un periodo extraordinario para analizar el paquete de reformas. El bloque integrado por Morena, PVEM y PT mantuvo la mayoría en la votación en lo general, aunque la diputada petista Martha Aracely Cruz votó en contra. En contraste, la diputada morenista y exministra Olga Sánchez Cordero respaldó finalmente el dictamen, pese a que previamente había anunciado reservas en comisión. REFORMA MUEVE ELECCIÓN JUDICIAL DE 2027 A 2028 El principal cambio aprobado consiste en trasladar la próxima elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación al primer domingo de junio de 2028. De acuerdo con el dictamen, la medida busca evitar que el proceso judicial coincida con las elecciones federales y locales previstas para ese mismo año, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas. La iniciativa también crea una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios y metodologías de los comités de evaluación que revisarán los perfiles de aspirantes a cargos judiciales. Entre las nuevas disposiciones se contempla la aplicación de exámenes de conocimiento y filtros para verificar el cumplimiento de requisitos constitucionales.

REDUCE NÚMERO DE CANDIDATURAS Y CREAN NUEVVAS SECCIONES EN CORTE La reforma reduce además el número de candidaturas que aparecerán en las boletas electorales. Cada comité evaluador seleccionará cuatro perfiles mejor calificados por cargo, respetando el principio de paridad de género, y posteriormente se realizará una insaculación para definir dos postulaciones finales por posición. Otro de los cambios incluidos en el proyecto es la creación de dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, figura que sustituirá a las salas eliminadas tras la reforma judicial de 2024 y que busca distribuir la carga de trabajo del pleno. Asimismo, se modifican los periodos de cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Los encargos de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez se ampliarán un año adicional. El dictamen también establece que los magistrados que resulten electos en 2028 ocuparán el cargo durante cinco años, en lugar de los seis años previstos originalmente. OPOSICIÓN DEBATE REFORMA La iniciativa elimina la prohibición vigente para realizar simultáneamente la elección judicial y una eventual consulta de revocación de mandato presidencial, por lo que ambos procesos podrían coincidir en 2028. Durante la discusión, el coordinador priista Rubén Moreira presentó una moción suspensiva para intentar frenar el debate y calificó la reforma como “tramposa, contradictoria y peligrosa para la democracia”. Desde tribuna, el legislador mostró un acordeón en referencia a lo que denominó la “Corte del acordeón” y sostuvo que la modificación constitucional busca controlar al Poder Judicial. Por parte del PAN, la diputada Laura Cristina Márquez cuestionó la elección de juzgadores mediante voto popular y afirmó que las reformas judiciales previas afectaron la estructura del sistema de justicia. La diputada de Movimiento Ciudadano Claudia Ruiz Massieu señaló que la propuesta no resuelve temas como la concurrencia de elecciones futuras ni la participación de órganos políticos en la nominación de candidaturas. Su compañera de bancada, Irais Virginia Reyes De la Torre, indicó que la reforma judicial impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no resolvió los problemas de impunidad en la procuración de justicia. DEBATE SE TENSÓ TRAS ACUSACIONES EN TRIBUNA La sesión registró momentos de tensión cuando el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla vinculó desde tribuna al morenista Leonel Godoy con el asesinato del alcalde Carlos Manzo. La acusación provocó que legisladores de Morena tomaran la tribuna, lo que obligó a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, a plantear un receso. Posteriormente, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, expresó respaldo a Godoy y pidió mantener un debate “firme pero respetuoso”.

APRUEBAN TAMBIÉN REFORMA SOBRE INJERENCIA EXTRANJERA En la misma jornada legislativa, la Cámara de Diputados aprobó en lo general otra reforma impulsada por Ricardo Monreal para incorporar la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral. La modificación al artículo 41 constitucional establece que podrá anularse una elección cuando exista intervención extranjera grave, dolosa y determinante en el resultado de los comicios. El dictamen considera como injerencia extranjera acciones como financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación, manipulación digital e intervención de gobiernos u organismos internacionales.

También contempla actos de presión política, económica, diplomática o mediática destinados a alterar la voluntad popular. Este miércoles, además de la discusión en lo particular de ambas reformas, el pleno de la Cámara de Diputados prevé analizar modificaciones a la ley secundaria de medios de impugnación y la reforma relacionada con la integridad de candidaturas vinculadas con el crimen organizado.

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