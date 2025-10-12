Diputados del PAN abandonan el informe de Clara Brugada tras mención al Cártel Inmobiliario

CDMX.- Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) abandonaron el pleno del Congreso de la Ciudad de México durante el informe de Gobierno de Clara Brugada Molina, luego de que la mandataria capitalina mencionara su compromiso para erradicar cualquier forma de corrupción inmobiliaria.

Durante su discurso, Brugada aseguró que su administración no permitirá prácticas irregulares en el desarrollo urbano. “Estamos comprometidos con la erradicación de cualquier forma de corrupción inmobiliaria, especialmente la que se hace al amparo del poder y lucra con derechos para hacer negocios indebidos. No más cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No permitiremos nuevas dictaduras’: Copppal cumple 46 años en alerta democrática

Tras la declaración, los legisladores panistas, junto con su dirigencia local, se levantaron de sus curules y abandonaron el salón de plenos. Al mismo tiempo, diputados y dirigentes de Morena, alcaldes guindas e integrantes del gabinete comenzaron a corear “¡Jefa de Gobierno, Jefa de Gobierno!”, en apoyo a Brugada.

El episodio generó tensión entre ambas bancadas y marcó uno de los momentos más destacados del informe. La salida de los panistas interrumpió brevemente la sesión, mientras simpatizantes de Morena aplaudían el mensaje de la mandataria sobre transparencia y combate a la corrupción.

TE PUEDE INTERESAR: Debaten en redes sociales por informe de Sheinbaum y posible cancelación del T-MEC

Minutos antes, durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, ya había hecho referencia al tema inmobiliario. “Vivienda social, sí; vivienda accesible, también. Estamos en contra del lucro con este derecho. El Cártel Inmobiliario nunca más debe regresar a esta ciudad”, sostuvo desde la tribuna.

El señalamiento fue interpretado por el PAN como una provocación, aunque Morena argumentó que se trataba de una posición política legítima sobre la problemática de la vivienda y el desarrollo urbano en la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman muerte de ‘Don Nico’, tras ataque armado durante transmisión en Salvatierra, Guanajuato

Posteriormente, en conferencia de prensa, legisladores panistas calificaron la alusión como una falta de respeto y una agresión política directa. “No venimos a escuchar ataques ni acusaciones infundadas”, afirmó uno de los voceros del grupo parlamentario.

Por su parte, la jefa de Gobierno respondió al incidente sin confrontación directa. “De manera fraterna quiero decir a mis compañeras y compañeros de Acción Nacional que el que nada debe, nada teme. No lo decimos nosotros, lo dice la Ciudad”, expresó ante el pleno, en medio de aplausos de los legisladores de Morena. Con información de El Universal