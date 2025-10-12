Diputados del PAN abandonan el informe de Clara Brugada tras mención al Cártel Inmobiliario

    Durante su primer informe de Gobierno, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró su compromiso con la erradicación de la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. /FOTO: REFORMA

La mención al llamado ‘Cártel Inmobiliario’ provocó la salida de los legisladores del PAN, mientras diputados de Morena y funcionarios aplaudían su mensaje

CDMX.- Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) abandonaron el pleno del Congreso de la Ciudad de México durante el informe de Gobierno de Clara Brugada Molina, luego de que la mandataria capitalina mencionara su compromiso para erradicar cualquier forma de corrupción inmobiliaria.

Durante su discurso, Brugada aseguró que su administración no permitirá prácticas irregulares en el desarrollo urbano. “Estamos comprometidos con la erradicación de cualquier forma de corrupción inmobiliaria, especialmente la que se hace al amparo del poder y lucra con derechos para hacer negocios indebidos. No más cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México”, declaró.

Tras la declaración, los legisladores panistas, junto con su dirigencia local, se levantaron de sus curules y abandonaron el salón de plenos. Al mismo tiempo, diputados y dirigentes de Morena, alcaldes guindas e integrantes del gabinete comenzaron a corear “¡Jefa de Gobierno, Jefa de Gobierno!”, en apoyo a Brugada.

El episodio generó tensión entre ambas bancadas y marcó uno de los momentos más destacados del informe. La salida de los panistas interrumpió brevemente la sesión, mientras simpatizantes de Morena aplaudían el mensaje de la mandataria sobre transparencia y combate a la corrupción.

Minutos antes, durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, ya había hecho referencia al tema inmobiliario. “Vivienda social, sí; vivienda accesible, también. Estamos en contra del lucro con este derecho. El Cártel Inmobiliario nunca más debe regresar a esta ciudad”, sostuvo desde la tribuna.

El señalamiento fue interpretado por el PAN como una provocación, aunque Morena argumentó que se trataba de una posición política legítima sobre la problemática de la vivienda y el desarrollo urbano en la capital.

Posteriormente, en conferencia de prensa, legisladores panistas calificaron la alusión como una falta de respeto y una agresión política directa. “No venimos a escuchar ataques ni acusaciones infundadas”, afirmó uno de los voceros del grupo parlamentario.

Por su parte, la jefa de Gobierno respondió al incidente sin confrontación directa. “De manera fraterna quiero decir a mis compañeras y compañeros de Acción Nacional que el que nada debe, nada teme. No lo decimos nosotros, lo dice la Ciudad”, expresó ante el pleno, en medio de aplausos de los legisladores de Morena. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

