Debaten en redes sociales por informe de Sheinbaum y posible cancelación del T-MEC
Estos dos temas fueron los principales en la agenda pública en la red social X, en donde se volvió a exhibir la polarización que se tiene
CDMX.- El Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y las declaraciones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dominaron la conversación digital durante la primera semana de octubre, generando intensos debates entre simpatizantes, críticos y analistas.
De acuerdo con un análisis de MW Group, entre el 2 y el 8 de octubre se registró un aumento de 13.7% en el volumen de menciones en la red X (antes Twitter), destacando dos ejes principales: la concentración política en torno al informe presidencial en el Zócalo y la preocupación por un eventual fin del acuerdo comercial con Norteamérica.
El domingo 5 de octubre, miles de simpatizantes acudieron al Zócalo capitalino para escuchar a Sheinbaum rendir su Primer Informe. En redes, 21.4% de las publicaciones destacaron el lleno total y compartieron imágenes del evento, mientras que 20.3% lo atribuyeron a presuntos “acarreados” de dependencias federales y estatales. Al mismo tiempo, 17.2% refrendaron su apoyo con etiquetas como #MuchaPresidenta y #LaTransformaciónAvanza, frente a un 7.9% que cuestionó los resultados económicos y denunció corrupción.
El tema económico tomó fuerza el 7 y 8 de octubre, cuando funcionarios estadounidenses y el presidente Donald Trump advirtieron sobre incumplimientos de México en materia energética, agrícola y laboral, abriendo la puerta a no renovar el T-MEC o sustituirlo por acuerdos bilaterales. Según el análisis, 39% de la conversación digital se centró en las declaraciones de Jamieson Greer, representante de Comercio de EE.UU., quien condicionó cualquier negociación a que México cumpla sus compromisos.
Otro 23% de los mensajes señaló que el estilo de gobierno de Morena podría conducir a un rompimiento del acuerdo, mientras que 16.1% reaccionó directamente a Trump, quien sugirió terminar con el tratado trilateral.
La respuesta de Sheinbaum —que calificó la propuesta como un asunto que “debe analizarse profundamente”— fue replicada en 2.4% de los mensajes, generando posturas encontradas: algunos la interpretaron como una defensa de la soberanía económica, mientras otros la vieron como falta de una estrategia clara frente a Washington.
Analistas y usuarios advirtieron que un eventual fin del T-MEC representaría uno de los mayores riesgos para la economía mexicana: 5.5% de las publicaciones lo calificaron como “lo peor que podría pasar” para sectores clave como la industria automotriz, la agricultura y el comercio exterior. Sin embargo, un sector minoritario (2.3%) afirmó que México podría sostenerse mediante alianzas con bloques como los BRICS.
La aprobación de la nueva Ley Aduanera en la Cámara de Diputados añadió tensión al debate. Opositores señalaron que contraviene lineamientos del tratado comercial y aumenta la burocracia, mientras que el oficialismo defendió que busca modernizar las aduanas y combatir la corrupción.
En conjunto, la conversación digital mostró cómo los discursos presidenciales y las tensiones comerciales con Estados Unidos se entrelazan en la opinión pública. Mientras el gobierno busca proyectar fortaleza política interna, el entorno internacional plantea desafíos que podrían redefinir el rumbo económico del país.