Debaten en redes sociales por informe de Sheinbaum y posible cancelación del T-MEC

CDMX.- El Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y las declaraciones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dominaron la conversación digital durante la primera semana de octubre, generando intensos debates entre simpatizantes, críticos y analistas.

De acuerdo con un análisis de MW Group, entre el 2 y el 8 de octubre se registró un aumento de 13.7% en el volumen de menciones en la red X (antes Twitter), destacando dos ejes principales: la concentración política en torno al informe presidencial en el Zócalo y la preocupación por un eventual fin del acuerdo comercial con Norteamérica.

El domingo 5 de octubre, miles de simpatizantes acudieron al Zócalo capitalino para escuchar a Sheinbaum rendir su Primer Informe. En redes, 21.4% de las publicaciones destacaron el lleno total y compartieron imágenes del evento, mientras que 20.3% lo atribuyeron a presuntos “acarreados” de dependencias federales y estatales. Al mismo tiempo, 17.2% refrendaron su apoyo con etiquetas como #MuchaPresidenta y #LaTransformaciónAvanza, frente a un 7.9% que cuestionó los resultados económicos y denunció corrupción.