Confirman muerte de ‘Don Nico’, tras ataque armado durante transmisión en Salvatierra, Guanajuato

Después de haber sido atacado por dos sujetos armados el 7 de octubre, José Guadalupe Casas Rodríguez, mejor conocido como ‘Don Nico’, perdió la vida. La noticia fue confirmada por el ayuntamiento de Salvatierra, Guanajuato, a través de un comunicado.

El agravio en su contra quedó registrado en una transmisión en vivo, cuando reportaba baches en la carrera de Urireo. Hasta que dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra él.

Los hechos generaron una gran indignación en la comunidad. “El Gobierno Municipal de Salvatierra expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del ciudadano José Guadalupe Casas Rodríguez, víctima de un cobarde ataque ocurrido el pasado martes”, pronunció el ayuntamiento.

¿CÓMO FUE EL ATAQUE CONTRA ‘DON NICO’ EN GUANAJUATO?

José Guadalupe se encontraba en una transmisión en vivo desde su celular. El propósito del video era denunciar las malas condiciones de uno de los caminos más transitados en Salvatierra.