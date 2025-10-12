Confirman muerte de ‘Don Nico’, tras ataque armado durante transmisión en Salvatierra, Guanajuato

México
12 octubre 2025
    Confirman muerte de ‘Don Nico’, tras ataque armado durante transmisión en Salvatierra, Guanajuato
    Después de haber sido atacado por dos sujetos armados el 7 de octubre, José Guadalupe Casas Rodríguez, mejor conocido como ‘Don Nico’, perdió la vida. FOTO: VANGUARDIA

José Guadalupe Casas Rodríguez, mejor conocido como ‘Don Nico’, murió en un ataque armado mientras realizaba una transmisión en vivo para denunciar baches en una calle

Después de haber sido atacado por dos sujetos armados el 7 de octubre, José Guadalupe Casas Rodríguez, mejor conocido como ‘Don Nico’, perdió la vida. La noticia fue confirmada por el ayuntamiento de Salvatierra, Guanajuato, a través de un comunicado.

El agravio en su contra quedó registrado en una transmisión en vivo, cuando reportaba baches en la carrera de Urireo. Hasta que dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra él.

Los hechos generaron una gran indignación en la comunidad. “El Gobierno Municipal de Salvatierra expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del ciudadano José Guadalupe Casas Rodríguez, víctima de un cobarde ataque ocurrido el pasado martes”, pronunció el ayuntamiento.

¿CÓMO FUE EL ATAQUE CONTRA ‘DON NICO’ EN GUANAJUATO?

José Guadalupe se encontraba en una transmisión en vivo desde su celular. El propósito del video era denunciar las malas condiciones de uno de los caminos más transitados en Salvatierra.

Seguidores que observaban la transmisión fueron testigos del sonido de cinco disparos. Según se reportó, ‘Don Nico’ cayó al piso y, posteriormente, se escuchó una nueva ráfaga de disparos.

El hombre alcanzó a decir “Te amo, ya me mataron ahora sí; cuida a mis niños, corazón; ya se me está yendo el aliento; te amo corazón, cuida a mis niños, corazón; me estoy muriendo”.

‘Don Nico’ fue inmediatamente trasladado a un hospital, donde permaneció internado hasta que se reportó su fallecimiento el 11 de octubre.

¿QUIÉN FUE ‘DON NICO’?

Medios de comunicación indicaron que José Guadalupe Casas Rodríguez se dedicaba a la venta de helados y era un activo participante de actividades comunitarias. A través de su página de Facebook realizaba denuncias ciudadanas.

Su comunidad e internautas exigen justicia por parte de las autoridades y mayor seguridad.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

