Director de Tránsito Municipal de Culiacán muere tras atentado armado

El director de Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, fue víctima de un atentado a balazos la mañana del lunes cuando circulaba por la sindicatura de Aguaruto, quien perdió la vida poco después en el hospital.

El atentado ocurrió minutos antes de las 8:00 horas del 5 de enero, sobre el bulevar Adolfo López Mateos, cuando sujetos armados le dispararon con rifles de alto poder, mientras se desplazaba en una camioneta; tras la agresión, la unidad impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El jefe policiaco de tránsito circulaba en una camioneta Tacoma de color blanco, por la avenida Adolfo López Mateos de dicha sindicatura, cuando varios hombres que viajaban en otra unidad, los cuales le dispararon en repetidas ocasiones.