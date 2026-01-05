Director de Tránsito Municipal de Culiacán muere tras atentado armado
Sujetos armados le dispararon con rifles de alto poder, mientras se desplazaba en una camioneta
El director de Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, fue víctima de un atentado a balazos la mañana del lunes cuando circulaba por la sindicatura de Aguaruto, quien perdió la vida poco después en el hospital.
El atentado ocurrió minutos antes de las 8:00 horas del 5 de enero, sobre el bulevar Adolfo López Mateos, cuando sujetos armados le dispararon con rifles de alto poder, mientras se desplazaba en una camioneta; tras la agresión, la unidad impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El jefe policiaco de tránsito circulaba en una camioneta Tacoma de color blanco, por la avenida Adolfo López Mateos de dicha sindicatura, cuando varios hombres que viajaban en otra unidad, los cuales le dispararon en repetidas ocasiones.
PIERDE LA VIDA EN HOSPITAL
Pese a una pronta respuesta de los cuerpos de seguridad y del ejército que realizaron un operativo de búsqueda de los presuntos agresores, estos lograron huir, en tanto los cuerpos de auxilio le prestaron las primeras atenciones a Zazueta Lizarraga y lo trasladaron a un hospital, donde fue ingresado.
El funcionario fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se confirmó su fallecimiento horas después a consecuencia de las heridas producidas.
Se conoce que el personal médico notificó a la Fiscalía General del Estado el fallecimiento del director de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, lo que lo convirtió en el primer elemento de seguridad que es asesinado estos primeros días del año.
La FGE inició las investigaciones correspondientes.