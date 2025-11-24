Discusión familiar acaba en tragedia; mujer acuchilla a su pareja sentimental, en NL

Monterrey, Nuevo León.-Una mujer presuntamente acuchilló y privó de su existencia a su pareja sentimental cuando intentaba defenderse de su agresiones y proteger a su hijo, de 8 años, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Los hechos se registraron la noche del domingo en una vivienda que se ubica en las calles Carlos Salazar y Modesto Arreola en la colonia Lázaro Cárdenas, en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: A pesar de paro nacional carreteras de Nuevo León operan con normalidad

La detenida fue identificada como Elizabeth “N”, de 22 años, y la víctima mortal llevaba en vida el nombre de Héctor Adrián Morales, de 32 años.

PRESUNTA HOMICIDA DE SU PAREJA SEÑALA QUE ÉL HABRÍA AHORCADO A SU HIJO Y LA HABRÍA INSULTADO

La mujer declaró que ella y su pareja salieron a comprar cerveza y se pusieron a tomar desde las 18:30 horas; sin embargo, Héctor Adrián comenzó a enojarse y le reclamó a su hijo que le había tomado un dinero, además de que lo sujeto del cuello.

Dijo que el hombre también comenzó a insultarla a ella y le pegó, por lo cual tomó un cuchillo para defenderse. En un momento de la discusión su pareja se lanzó hacia ella y fue entonces cuando lo picó.

Aseguró que Héctor Adrián le dijo que se fuera, pero ella optó por quedarse y decirle a las autoridades cómo habían ocurrido los sucesos.

TE PUEDE INTERESAR: Catean crematorio clandestino de mascotas habilitado en una panadería, en NL

En el lugar los agentes investigadores encontraron como indicios: manchas rojizas, prendas de vestir también con manchas y latas metálicas.

Tanto la mujer como el arma fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente.