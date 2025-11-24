Discusión familiar acaba en tragedia; mujer acuchilla a su pareja sentimental, en NL

México
/ 24 noviembre 2025
    Discusión familiar acaba en tragedia; mujer acuchilla a su pareja sentimental, en NL
    Una mujer fue detenida en Cadereyta Jiménez tras presuntamente apuñalar a su pareja mientras intentaba defenderse de agresiones y proteger a su hijo; la Fiscalía investiga el caso FOTO: VANGUARDIA | IA

Mujer de Cadereyta mata a pareja, alega defensa propia y protección de su hijo; agentes ministeriales aseguraron indicios

Monterrey, Nuevo León.-Una mujer presuntamente acuchilló y privó de su existencia a su pareja sentimental cuando intentaba defenderse de su agresiones y proteger a su hijo, de 8 años, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Los hechos se registraron la noche del domingo en una vivienda que se ubica en las calles Carlos Salazar y Modesto Arreola en la colonia Lázaro Cárdenas, en el referido ayuntamiento.

La detenida fue identificada como Elizabeth “N”, de 22 años, y la víctima mortal llevaba en vida el nombre de Héctor Adrián Morales, de 32 años.

PRESUNTA HOMICIDA DE SU PAREJA SEÑALA QUE ÉL HABRÍA AHORCADO A SU HIJO Y LA HABRÍA INSULTADO

La mujer declaró que ella y su pareja salieron a comprar cerveza y se pusieron a tomar desde las 18:30 horas; sin embargo, Héctor Adrián comenzó a enojarse y le reclamó a su hijo que le había tomado un dinero, además de que lo sujeto del cuello.

Dijo que el hombre también comenzó a insultarla a ella y le pegó, por lo cual tomó un cuchillo para defenderse. En un momento de la discusión su pareja se lanzó hacia ella y fue entonces cuando lo picó.

Aseguró que Héctor Adrián le dijo que se fuera, pero ella optó por quedarse y decirle a las autoridades cómo habían ocurrido los sucesos.

En el lugar los agentes investigadores encontraron como indicios: manchas rojizas, prendas de vestir también con manchas y latas metálicas.

Tanto la mujer como el arma fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente.

Violencia Intrafamiliar
homicidios

Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

