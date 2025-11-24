A pesar de paro nacional carreteras de Nuevo León operan con normalidad

México
/ 24 noviembre 2025
    A pesar de paro nacional carreteras de Nuevo León operan con normalidad
    Protección Civil de Nuevo León informó que, pese al paro nacional de transportistas, todas las carreteras que conectan con el estado operan con normalidad y sin bloqueos, salvo afectaciones por un accidente en la Carretera Nacional. FOTO: ARCHIVO | Omar Saucedo

Autoridades de Nuevo León confirmaron flujo carretera normal pese al paro nacional de transportistas y a los bloqueos anunciados en el país.

Monterrey, Nuevo León.- A pesar del anuncio del paro nacional de transportistas, las carreteras que convergen con Nuevo León hasta el momento no reportan bloqueos.

Este lunes, Protección Civil del estado confirmó que las vías están operando con normalidad, entre ellas, la Carretera libre Monterrey-Saltillo, la autopista Monterrey— Saltillo, la autopista de cuota, Monterrey-Reynosa y la Carretera libre Monterrey-Reynosa.

También la vía de cuota Monterrey-Laredo y la libre Monterrey-Laredo, así como las carreteras Colombia y Monclova; Linares a San Roberto, Carretera 57 y Miguel Alemán.

En lo que concierne a la Carretera Nacional presenta afectaciones, pero por un accidente vial en el que participó un camión de carga.

Desde el fin de semana, a nivel nacional se anunciaron una serie de bloqueos carreteros por parte de integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) así como de distintas organizaciones campesinas.

Lo anterior ante la inseguridad y extorsión que sufren en las carreteras del país y afectaciones al sector agrícola.

Los campesinos han alzado la voz y se han sumado a los bloqueos por su inconformidad ante la política federal hacia el campo, la Ley de Aguas y la falta de apoyos para subsanar la situación crítica ante la caída de precios por las importaciones.

Por su parte, los transportistas demandan mayor seguridad en las carreteras, en donde continuamente son víctimas de asaltos y extorsiones por parte de grupos criminales y hasta corporaciones policiacas.

Temas


Bloqueos
Carreteras
transportistas

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

