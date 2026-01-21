Prevén menor aporte en petróleo crudo de México frente a Venezuela

México
/ 21 enero 2026
    Prevén menor aporte en petróleo crudo de México frente a Venezuela
    A finales del 2025, México exportó unos 540 mil barriles diarios, mientras que Venezuela exportó 750 mil barriles diarios. Cuartooscuro

Actualmente, México cuenta con 7 mil 500 millones de barriles de reservas probadas, mientras que Venezuela reporta poco más de 300 mil millones de barriles

México está en riesgo de perder participación en el mercado petrolero frente a Venezuela como resultado de una menor exportación de crudo y su mayor uso en refinación, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Sí existe el riesgo de que Venezuela le gane participación en el mercado petrolero a México; estamos cada vez exportando menos y ellos están haciendo todo lo posible para exportar más. Entonces, México comparativamente va a perder participación de mercado porque este Gobierno y el anterior decidieron que no era bueno exportar petróleo, con las consecuencias que tiene”, dijo Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, en conferencia de prensa.

Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF, expuso que México y Venezuela producen 1.3 y 1 millón de barriles diarios de crudo pesado, respectivamente.

A finales del 2025, México exportó unos 540 mil barriles diarios, mientras que Venezuela exportó 750 mil barriles diarios.

Además, México cuenta con 7 mil 500 millones de barriles de reservas probadas, mientras que Venezuela reporta reservas de poco más de 300 mil millones de barriles, refirió.

"Esta cifra no ha sido auditada en varios años, pero los especialistas calculan que cuando menos tiene reservas de 100 mil millones de barriles, 13 veces más que México. Ambos países tienen que invertir decenas de millas de millones de dólares para aspirar a producir la cantidad que producían hace unos años: poco más de 3.2 millones de barriles diarios" , precisó.

Gutiérrez indicó que regresar a esos niveles de producción llevaría entre cinco y 10 años; aunque, debido a los cambios en Venezuela, dicho país puede resultar más atractivo para la inversión.

