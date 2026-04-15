Dispara guerra hasta 30% costos operativos en transporte de carga

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México
/ 15 abril 2026
    Dispara guerra hasta 30% costos operativos en transporte de carga
    Señalan que los sectores más golpeados son los de fertilizantes y la agroindustria. CUARTOSCURO

Eva María Muñoz, presidente de Amacarga, señaló que sufren por incremento en precios del diésel y de pólizas del seguro

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) informó que los costos operativos de sus asociados se han incrementado entre 25 y 30 por ciento entre febrero, marzo y lo que va de abril, debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Eva María Muñoz, presidenta del organismo, detalló que, lo anterior obedece a un incremento en el precio del diésel y los de las pólizas de seguro, que se ha dado por el conflicto bélico, a lo que se le suma los retos en temas de inseguridad que tiene México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/alarmas-por-bloqueo-sin-juez-uif-podra-congelar-cuentas-y-el-dano-llega-antes-que-la-revision-LG20042108

“Por ejemplo, las pólizas de seguros (para navieras) se han duplicado o hasta triplicado, porque ya no solo tienes el seguro del transporte, tienes un seguro extra de guerra sí que la naviera te está interponiendo”, destacó, luego de su participación en el Foro de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

Dijo que el costo más fuerte está siendo el transporte. Y el sector que se está viendo más afectado es fertilizantes y la agroindustria.

Mencionó que en el transporte por camión, el precio del flete por camión incrementó entre 20 y 30 por ciento, debido al precio del diesel, que ronda entre los 29 y 30 pesos por litro.

Pero no solo las pólizas de seguros marítimos han incrementado, también las tarifas marítimas han registrado un alza sustancial, pues de acuerdo con el Índice EAX, que mide mensualmente el costo promedio del flete marítimo en la ruta Asia-México la tarifa alcanzó los 2 mil 809 dólares por contenedor de 40 pies (FEU), es decir un alza de 102.96 por ciento respecto a febrero de este año.

Muñoz agregó que para las cadenas logísticas está siendo muy difícil manejar el justo a tiempo, sobre todo en el transporte aéreo por la cancelación de tránsito en algunas zonas del mundo.

“Eso nos está ocasionando problemas, porque quien no puede mover sus mercancías vía marítima trata de mover aunque sea un stock menor por vía aérea y se está congestionado el transporte”, refirió.

Recordó que en el ámbito marítimo algunas empresas tienen su mercancía detenida en la zona del conflicto y no saben cuando va a llegar.

“Les es complicado conseguir un vuelo por la zona, pues les representa hacer hasta cinco paradas en diferentes países que no tengan nada que ver con la guerra, para poder llegar a México por lo que los días de retraso varía por tipo de mercancía”, sentenció.

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