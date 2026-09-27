Distribuyen medicinas en sitios equivocados

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    Distribuyen medicinas en sitios equivocados
    Birmex reconoció problemas en la distribución de medicinas, que provocaron la redistribución de 168 millones de productos que fueron enviados a lugares equivocados por problemas en la cadena de abasto. DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO
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Fallas en la recepción de insumos y desviaciones en la distribución por la complejidad logística

La meta de tener un sistema de salud semejante al de Dinamarca se ve muy lejos. Birmex reconoció problemas en la distribución de medicinas, que provocaron la redistribución de 168 millones de productos que fueron enviados a lugares equivocados por problemas en la cadena de abasto.

Durante el primer semestre de 2026, la empresa estatal también enfrentó complicaciones con claves que no pudieron adjudicarse, proveedores con dificultades para entregar en tiempo y forma y almacenes que carecían de productos.

De acuerdo con el informe de Avance y Resultados 2025-2026, el organismo reportó además fallas en la recepción de insumos y desviaciones en la distribución por la complejidad logística del último kilómetro.

”No se logró adjudicar todas las claves de medicamentos e insumos médicos debido a que no se localizó proveeduría con la capacidad técnica de suministrar.

“Algunos de los proveedores efectivamente adjudicados enfrentaron retos para poder entregar en tiempo y forma los insumos”, indicó.

Según el documento, la redistribución de casi 168 millones de piezas de medicamentos, material de curación e insumos para la salud (MMCIS) se dio entre almacenes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para evitar concentraciones en algunas instalaciones y abastecer aquellas donde esos productos no estaban disponibles.

“Otro mecanismo logístico de distribución implementado con el IMSS, el ISSSTE e IMSS-BIENESTAR fue la transferencia de MMCIS entre los propios almacenes de estos institutos”, detalló.

”Mediante esta acción se permitió redistribuir de forma estratégica los MMCIS y así se logró evitar altas concentraciones de MMCIS en algunos almacenes, permitiendo abastecer a los que carecían de estos”.

En el reporte, Birmex hizo referencia a “desviaciones” en los indicadores de contratación por claves desiertas o no adjudicadas y plantea fortalecer la planeación de la demanda como la supervisión de los proveedores.

”No obstante, el comportamiento de los indicadores del programa evidenció desviaciones de indicadores, asociadas a claves desiertas o no adjudicadas”, indicó.

”Estos hallazgos hacen patente la necesidad de fortalecer la planeación conjunta de la demanda con la Secretaría de Salud”, señaló, “y perfeccionar la supervisión”.

El informe también da cuenta de “desviaciones” en la distribución de medicamentos e insumos, que atribuye a las dificultades para llevar los productos hasta los puntos de atención.

La meta de tener un sistema de salud semejante al de Dinamarca se ve muy lejos. Birmex reconoció problemas en la distribución de medicinas, que provocaron la redistribución de 168 millones de productos que fueron enviados a lugares equivocados por problemas en la cadena de abasto.

Durante el primer semestre de 2026, la empresa estatal también enfrentó complicaciones con claves que no pudieron adjudicarse, proveedores con dificultades para entregar en tiempo y forma y almacenes que carecían de productos.

De acuerdo con el informe de Avance y Resultados 2025-2026, el organismo reportó además fallas en la recepción de insumos y desviaciones en la distribución por la complejidad logística del último kilómetro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ahorros-y-herencias-de-carlos-ulloa-director-de-birmex-no-figuran-en-sus-declaraciones-GF23404442

”No se logró adjudicar todas las claves de medicamentos e insumos médicos debido a que no se localizó proveeduría con la capacidad técnica de suministrar.

“Algunos de los proveedores efectivamente adjudicados enfrentaron retos para poder entregar en tiempo y forma los insumos”, indicó.

Según el documento, la redistribución de casi 168 millones de piezas de medicamentos, material de curación e insumos para la salud (MMCIS) se dio entre almacenes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para evitar concentraciones en algunas instalaciones y abastecer aquellas donde esos productos no estaban disponibles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/carlos-ulloa-director-de-birmex-compro-dos-propiedades-por-224-mdp-PH23248171

“Otro mecanismo logístico de distribución implementado con el IMSS, el ISSSTE e IMSS-BIENESTAR fue la transferencia de MMCIS entre los propios almacenes de estos institutos”, detalló.

”Mediante esta acción se permitió redistribuir de forma estratégica los MMCIS y así se logró evitar altas concentraciones de MMCIS en algunos almacenes, permitiendo abastecer a los que carecían de estos”.

En el reporte, Birmex hizo referencia a “desviaciones” en los indicadores de contratación por claves desiertas o no adjudicadas y plantea fortalecer la planeación de la demanda como la supervisión de los proveedores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/birmex-opera-con-red-obsoleta-y-desmantelada-HD23311017

”No obstante, el comportamiento de los indicadores del programa evidenció desviaciones de indicadores, asociadas a claves desiertas o no adjudicadas”, indicó.

”Estos hallazgos hacen patente la necesidad de fortalecer la planeación conjunta de la demanda con la Secretaría de Salud”, señaló, “y perfeccionar la supervisión”.

El informe también da cuenta de “desviaciones” en la distribución de medicamentos e insumos, que atribuye a las dificultades para llevar los productos hasta los puntos de atención.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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