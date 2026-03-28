Divide opiniones en redes derrame de crudo en Golfo de México

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México
/ 28 marzo 2026
    Divide opiniones en redes derrame de crudo en Golfo de México
    48% de comentarios hizo eco de la alerta que lanzó la organización Greenpeace por la afectación ecológica. CUARTOSCURO

Análisis de conversación de la última semana en red social X contrasta entre quienes acusan desastre ecológico y quienes lo desmienten

El derrame de hidrocarburo que se desató en el Golfo de México dividió dentro de la conversación en redes sociales durante la última semana a quienes acusan una crisis ecológica sin precedentes y quienes la desmienten.

De acuerdo con un análisis de la conversación sociodigital, que realizó la firma MW Group entre el 19 y el 25 de marzo, el derrame de crudo que afecta a comunidades del sureste del País fue el tema que predominó en la red social X.

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La conversación combina alertas ambientales, críticas políticas, así como cuestionamientos sobre transparencia, con posturas que van desde quienes denuncian una crisis ecológica y quienes la niegan.

En 48 por ciento de los comentarios se compartió la alerta que emitió la organización Greenpeace, en la cual alerta sobre el derrame petrolero y acusa que ha afectado una extensión de 630 kilómetros de la costa en el Golfo de México, lo que cataloga como una de las peores tragedias ecológicas en la zona.

17.9 por ciento criticó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien presuntamente minimizó el fenómeno, en tanto 16.4 por ciento dirigió críticas también a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo desconocer a los responsables de la contaminación, pero defendió a Pemex.

Por otro lado, cuatro por ciento de los comentarios carga contra Morena, señalando que el incidente forma parte de los desastres atribuidos a sus administraciones, en tanto que un 3.8 por ciento de los comentarios señala la acusación de pescadores de Tabasco, que denuncian falta de atención del gobierno.

Otro tema que originó debate en redes fue el de un estudiante de 15 años que ingresó a su escuela con un rifle en Michoacán y asesinó a dos maestras.

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36.6 por ciento de los comentarios informó sobre el ataque, mientras que el 18.5 por ciento de los mensajes señala que se le debería juzgar como un adulto por la gravedad de los hechos.

Por otro lado, 14 por ciento critica las acciones de estudiantes, así como sus supuestos gustos por narcocorridos y afinidad por la comunidad incel. Atribuyen sus comportamientos a la “crianza respetuosa”.

9.3 por ciento comentó situaciones previas que se asociaban a planteles escolares en otros países y ahora se dan en México y 6.3 por ciento compartió videos en los que el estudiante mostró el arma que utilizó en el ataque.

Finalmente, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, generó conversación tras el hallazgo de restos que, dijo, pertenecen a su hijo, a quien buscaba desde hace años.

45 por ciento de los comentarios amplificó las declaraciones de Flores, destacando un mensaje emotivo centrado en el cumplimiento de su promesa de encontrar a su hijo, el dolor de hallarlo en restos y la resignificación del cierre a través de frases como “vamos a casa” y “siempre supe que te encontraría”.

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