Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR

La elección de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dividió opiniones en dividió opiniones en redes sociales entre quienes consideran que su trayectoria la avala y quienes sostienen que no tenía los méritos necesarios para el cargo.

De acuerdo con en análisis de la conversación sociodigital que la firma MW realizó entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR y la elección de Godoy para sucederlo en el cargo predominaron en la conversación en la plataforma X.

Sobre la elección de Godoy, 27.5 por ciento celebró la designación y cuestionó la postura de partidos de oposición. En tanto, un 21 por ciento de los comentarios se limitaron a informar sobre el proceso de elección.

En contraste, 15.9 por ciento de los comentarios se concentró en críticas a Godoy, pues sostienen que su trayectoria está basada en la obediencia y, por lo tanto, no llega por méritos propios.

12.1 por ciento señaló que el senador morenista Adán Augusto López Hernández operó para obtener los votos necesarios para elegir a Godoy, mientras 8.8 por ciento aplaudió los cuestionamientos que la panista Lilly Téllez hizo a Godoy en su comparecencia ante el Senado. Le preguntó sobre los posibles vínculos de López Hernández con La Barredora o si ocultará investigaciones sobre huachicol.

LEY DE AGUAS

Otro tema que acaparó la conversación digital fue la reforma a la Ley de Aguas, de la que 21.9 por ciento informó sobre su proceso de aprobación con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones.

Sin embargo, 17.9 por ciento apoyó a los agricultores que se manifestaron para protestar contra la enmienda y 13 por ciento emitió críticas a la ley, pues sostienen que pretende centralizar el agua, quitar derechos y que el gobierno ejerza un control total.

11 por ciento hizo eco de los señalamientos de los agricultores, quienes dicen sentirse traicionados por el gobierno, mientras 9.1 por ciento se mostró en contra de que la Ley de Aguas se haya aprobado en fast track.

FARMACIAS DEL BIENESTAR

En X también se comentó sobre las anunciadas Farmacias del Bienestar, que entregarán 22 tipos de medicamentos gratuitos con el programa Salud Casa por Casa a adultos mayores y personas con discapacidad.

37.9 por ciento emitió burlas y críticas, asegurando que la estructura de las farmacias, que se ubican al aire libre, provocan una exposición ambiental que afecta a los medicamentos.

14.4 por ciento criticó que las Farmacias del Bienestar se instalen junto a centros de salud que ya tienen una farmacia propia, mientras 9.6 por ciento recuerda el proyecto de la Megafarmacia del Bienestar, que no se ha consolidado. 7.4 por ciento dijo que la entrega de medicamentos se usará como herramienta de clientelismo.

JORNADA DE 40 HORAS

El otro tema que predominó en la conversación fue el del anuncio para reducir de forma gradual de 48 a 40 horas, la jornada de trabajo semanal en México. A partir de 2027, irá disminuyendo dos horas por año.

23.8 por ciento calificó el hecho como histórico, por ser una demanda del pueblo trabajador; 19.6 por ciento compartió la publicación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema y el 18.1 por ciento puntualizó que la reducción será gradual.

En contraparte, 13.3 por ciento advirtió por potenciales riesgos con la reducción de la jornada laboral, como el encarecimiento en los costos del empleo, que podría generar mayor desempleo e implicar una pérdida de derechos laborales.