Dos sujetos fueron detenidos y aseguran de 320 kilos de metanfetamina en Sinaloa

México
/ 7 diciembre 2025
    Dos sujetos fueron detenidos y aseguran de 320 kilos de metanfetamina en Sinaloa
    Omar García Harfuch, el titular de SSPC, informó que en Los Mochis, Sinaloa, fueron detenidas dos personas, acusadas por delitos contra la salud, tras asegurar 320 kilogramos de metanfetamina. FOTO: X

García Harfuch detalló que en una acción encabezada por la AIC de la FGR, detuvieron el tractocamión con caja refrigerada

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en Los Mochis, Sinaloa, fueron detenidas dos personas, acusadas por delitos contra la salud, tras asegurar 320 kilogramos de metanfetamina, ocultos en tractocamión de la marca Volvo con una caja refrigerada.

García Harfuch detalló que en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron el tractocamión con caja refrigerada, señalando que los implicados quedaron a disposición de las autoridades y “con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles”.

En su cuenta de X, el secretario señaló que con esta acción fue encabezada por la Agencia de Investigación de la FGR e instituciones que componen el Gabinete de Seguridad.

“En Los Mochis, Sinaloa en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de FGR y el Gabinete de Seguridad detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar:320 kg de metanfetamina ocultos. Un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles”, escribió García Harfuch en redes sociales.

Temas


Detenciones
Narcotráfico
Seguridad

Localizaciones


Sinaloa
México

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


FGR
Sspc

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

