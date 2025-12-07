Dos sujetos fueron detenidos y aseguran de 320 kilos de metanfetamina en Sinaloa
García Harfuch detalló que en una acción encabezada por la AIC de la FGR, detuvieron el tractocamión con caja refrigerada
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en Los Mochis, Sinaloa, fueron detenidas dos personas, acusadas por delitos contra la salud, tras asegurar 320 kilogramos de metanfetamina, ocultos en tractocamión de la marca Volvo con una caja refrigerada.
García Harfuch detalló que en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron el tractocamión con caja refrigerada, señalando que los implicados quedaron a disposición de las autoridades y “con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles”.
En su cuenta de X, el secretario señaló que con esta acción fue encabezada por la Agencia de Investigación de la FGR e instituciones que componen el Gabinete de Seguridad.
