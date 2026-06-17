Duplica NL empleos en el sector manufacturero en comparación con 2025
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Nuevo León generó hasta el corte de mayo del presente año, 19 mil 966 en el sector de la manufactura
Monterrey, Nuevo León.- Al corte de los primeros cinco mes del 2026, Nuevo León registró 19 mil 966 empleos en el sector manufacturero, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Lo anterior representa más del doble del año anterior, durante el cual se generaron solamente 7 mil 641 empleos.
“Durante los primeros 5 meses de 2026, se han generado 19 mil 966 empleos en la manufactura de Nuevo León, contrastando con el resultado del año anterior donde se habían generado solamente 7 mil 641 empleos manufactureros par el mismo periodo. Así mismo, el 52% de los empleos generados a nivel estatal son del sector manufacturero”, precisó la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) Nuevo León.
CAINTRA PIDE FORTALECER CONDICIONES QUE PERMITAN GENERACIÓN DE EMPLEOS
Caintra destacó que a pesar de estos resultados, es fundamental no bajar la guardia para sostener este crecimiento.
“Hacemos un llamado a las autoridades a fortalecer las condiciones que permiten la generación de empleos, particularmente en el sector de las MiPymes manufactureras, que enfrentan crecientes retos en materia de inspecciones y carga regulatoria. En este sentido, resulta priorotario avanzar en la simplificación y digitalización de trámites, promover esquemas de inspección más eficientes y enfocados en orientar y no sancionar a las Pymes, así como impulsar mecanismos de apoyo financiero que permitan a las empresas mantener su productividad y capacidad de generación de empleo”, solicitó.