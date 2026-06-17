Duplica NL empleos en el sector manufacturero en comparación con 2025

Monterrey, Nuevo León.- Al corte de los primeros cinco mes del 2026, Nuevo León registró 19 mil 966 empleos en el sector manufacturero, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo anterior representa más del doble del año anterior, durante el cual se generaron solamente 7 mil 641 empleos.

“Durante los primeros 5 meses de 2026, se han generado 19 mil 966 empleos en la manufactura de Nuevo León, contrastando con el resultado del año anterior donde se habían generado solamente 7 mil 641 empleos manufactureros par el mismo periodo. Así mismo, el 52% de los empleos generados a nivel estatal son del sector manufacturero”, precisó la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) Nuevo León.