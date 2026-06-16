Samuel García se reúne con diplomáticos de Túnez, uno de los países participantes del Mundial

MONTERREY, NL.- En el marco del Mundial de Fútbol, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con Anis Hajri, encargado de negocios de la Embajada de Túnez en Washington; y Jalel Ben Belgacem, Cónsul de Túnez en Washington. El mandatario estatal precisó que la reunión sirvió para abordar el tema de las relaciones comerciales, ya que en Nuevo León se ubican empresas importantes de Túnez sobre todo del sector automotriz.

“Tuvimos una reunión, claro que hablamos de fútbol, pero más diplomática, de relaciones comerciales y muy contentos porque tenemos muchas raíces en común, el mundo árabe, el mundo hispano, Nuevo León, México”, mencionó el mandatario estatal. Precisó que el Mundial se acabará, pero la relación sigue en temas culturales, turísticos y económicos.

Por su parte, el Cónsul de Túnez en Washington agradeció al gobernador de Nuevo León las facilidades de su gobierno durante su estancia en el estado y manifestó que espera que siga creciendo la relación bilateral de comercio entre Nuevo León y Túnez. “Discutimos sobre muchos temas de cooperación, tanto económica como cultural” , sostuvo.

En la reunión también estuvieron presentes, la secretaria de Economía del estado, Betasabé Rocha; la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez y el subsecretario de Inversión e Innovación e Inteligencia Artificial, Emmanuel Loo. Los diplomáticos tunecinos firmaron el libro de visitantes distinguidos, y procedieron a la toma de fotografía oficial.

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