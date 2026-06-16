Samuel García se reúne con diplomáticos de Túnez, uno de los países participantes del Mundial

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    Samuel García se reúne con diplomáticos de Túnez, uno de los países participantes del Mundial
    Durantela reunión se abordaron temas del fútbol, pero también lo que tiene que ver con relaciones comerciales. SAMUEL GARCÍA
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    Durantela reunión se abordaron temas del fútbol, pero también lo que tiene que ver con relaciones comerciales. SAMUEL GARCÍA
    Samuel García se reúne con diplomáticos de Túnez, uno de los países participantes del Mundial
    Durantela reunión se abordaron temas del fútbol, pero también lo que tiene que ver con relaciones comerciales. SAMUEL GARCÍA

El mandatario estatal dijo que en Nuevo León se ubican importantes empresas de Túnez sobre todo del sector automotriz

MONTERREY, NL.- En el marco del Mundial de Fútbol, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con Anis Hajri, encargado de negocios de la Embajada de Túnez en Washington; y Jalel Ben Belgacem, Cónsul de Túnez en Washington.

El mandatario estatal precisó que la reunión sirvió para abordar el tema de las relaciones comerciales, ya que en Nuevo León se ubican empresas importantes de Túnez sobre todo del sector automotriz.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-samuel-garcia-ni-se-acongoja-sigue-en-modo-party-en-medio-de-juicio-politico-en-su-contra-JH21370889

“Tuvimos una reunión, claro que hablamos de fútbol, pero más diplomática, de relaciones comerciales y muy contentos porque tenemos muchas raíces en común, el mundo árabe, el mundo hispano, Nuevo León, México”, mencionó el mandatario estatal.

Precisó que el Mundial se acabará, pero la relación sigue en temas culturales, turísticos y económicos.

Por su parte, el Cónsul de Túnez en Washington agradeció al gobernador de Nuevo León las facilidades de su gobierno durante su estancia en el estado y manifestó que espera que siga creciendo la relación bilateral de comercio entre Nuevo León y Túnez.

“Discutimos sobre muchos temas de cooperación, tanto económica como cultural” , sostuvo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/comision-anticorrupcion-declara-juicio-politico-contra-samuel-garcia-gobernador-de-nuevo-leon-JE21344519

En la reunión también estuvieron presentes, la secretaria de Economía del estado, Betasabé Rocha; la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez y el subsecretario de Inversión e Innovación e Inteligencia Artificial, Emmanuel Loo.

Los diplomáticos tunecinos firmaron el libro de visitantes distinguidos, y procedieron a la toma de fotografía oficial.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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