Durante noviembre FGR obtiene 100 sentencias, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Durante el mes de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) logró sentencias contra 100 personas, 94 personas en procedimiento abreviado y seis en juicio oral, en Nuevo León.

Además, la FGR obtuvo vinculación a proceso de 87 imputados en 49 asuntos por diversos delitos federales y logró la judicialización de 84 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Exesposa de ‘El Bronco’ promueve ley contra la violencia familiar ejercida por personas de poder

También, como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por la Policía Federal Ministerial (PFM) se recibieron 443 mandamientos ministeriales, se dio cumplimiento a 439 mandamientos y se cumplieron 19 órdenes de aprehensión.

Se realizaron cuatro cateos, seis operativos en los que se aseguraron 18 armas de fuego, 553 cartuchos, 28 cargadores, 83 vehículos, la detención de seis personas y seis inmuebles asegurados, así como 91 mil 720 litros de hidrocarburo.