Durante noviembre FGR obtiene 100 sentencias, en Nuevo León

México
/ 10 diciembre 2025
    La FGR logró sentencias, vinculaciones a proceso y aseguramientos relevantes en diversos operativos realizados en Nuevo León Fotos: cortesía
La FGR reportó sentencias, aseguramientos y operativos en Nuevo León como parte de sus acciones contra delitos federales

Monterrey, Nuevo León.- Durante el mes de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) logró sentencias contra 100 personas, 94 personas en procedimiento abreviado y seis en juicio oral, en Nuevo León.

Además, la FGR obtuvo vinculación a proceso de 87 imputados en 49 asuntos por diversos delitos federales y logró la judicialización de 84 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

También, como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por la Policía Federal Ministerial (PFM) se recibieron 443 mandamientos ministeriales, se dio cumplimiento a 439 mandamientos y se cumplieron 19 órdenes de aprehensión.

Se realizaron cuatro cateos, seis operativos en los que se aseguraron 18 armas de fuego, 553 cartuchos, 28 cargadores, 83 vehículos, la detención de seis personas y seis inmuebles asegurados, así como 91 mil 720 litros de hidrocarburo.

Temas


Drogas
sentencias
Armas de fuego

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

