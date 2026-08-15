Ebrard: México busca reducir aranceles de EU a autos y acero durante revisión del T-MEC

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    Ebrard: México busca reducir aranceles de EU a autos y acero durante revisión del T-MEC
    Marcelo Ebrard señaló que México busca reducir los aranceles de Estados Unidos a productos automotrices y de acero durante la revisión del T-MEC. Cuartoscuro

Marcelo Ebrard informó que México negocia con EU reducir aranceles a autos y acero y evitar nuevas tarifas durante la revisión del T-MEC

México mantiene las negociaciones con Estados Unidos para buscar una reducción o eliminación de los aranceles que afectan a productos mexicanos, particularmente los relacionados con las industrias automotriz y acerera, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario señaló que el gobierno mexicano ha presentado argumentos y estudios ante autoridades estadounidenses para sustentar que México debe recibir un trato arancelario preferencial frente a otros socios comerciales de Estados Unidos, debido al nivel de integración de las cadenas productivas de ambos países.

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EBRARD DESTACA INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Al término del lanzamiento de InnovaFest Querétaro, Ebrard explicó que uno de los principales temas planteados por México en las conversaciones corresponde a la industria automotriz, considerada estratégica por su participación en el comercio bilateral y por la integración de las cadenas de suministro de América del Norte.

El secretario de Economía indicó que México busca que Estados Unidos tome en cuenta el intercambio de autopartes y otros componentes entre ambos países para establecer las condiciones arancelarias.

Como parte de sus argumentos, señaló que México adquiere una cantidad importante de autopartes producidas en Estados Unidos, por lo que consideró que este nivel de integración representa un elemento para solicitar una reducción de las tarifas aplicadas a productos mexicanos.

“Entonces, aplícame un descuento, porque yo te compro más partes de Estados Unidos que los demás países que acabo de mencionar”, planteó Ebrard al explicar la posición mexicana.

La industria automotriz cuenta con cadenas de producción que atraviesan ambos lados de la frontera, desde la fabricación de componentes y autopartes hasta el ensamblaje de vehículos y su comercialización.

MÉXICO CUESTIONA ARANCEL DE 50% AL ACERO

Otro de los sectores incluidos en las conversaciones es el acero. Ebrard cuestionó la aplicación de un arancel de 50 por ciento a determinados productos siderúrgicos mexicanos que ingresan al mercado estadounidense.

El funcionario argumentó que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos en este sector no representa una desventaja para la economía estadounidense y señaló que México mantiene un déficit de acero con ese país.

“México tiene, con Estados Unidos, déficit de acero. Entonces, ¿por qué me pones un arancel 50 por ciento?”, cuestionó.

De acuerdo con Ebrard, este argumento forma parte de los elementos que el gobierno mexicano ha presentado para solicitar una revisión de las medidas arancelarias y considerar las características de la relación comercial entre ambos países.

La posición de México busca que las condiciones comerciales sean evaluadas considerando no solamente el volumen de las exportaciones, sino también la integración productiva y el intercambio de insumos entre las economías mexicana y estadounidense.

MÉXICO PIDE EVITAR NUEVOS ARANCELES DURANTE LA REVISIÓN DEL T-MEC

Además de negociar reducciones específicas, el gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos evitar la imposición de nuevos aranceles mientras se desarrolla el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ebrard explicó que esta petición forma parte de las conversaciones que mantienen de manera constante los funcionarios de ambos países.

“Hemos planteado que en lo que duran las conversaciones en torno a la revisión del Tratado, no haya más imposición de aranceles. Pero es cada semana”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/t-mec-entra-en-revision-especialistas-piden-poner-los-derechos-laborales-en-el-centro-del-acuerdo-BK22822704

El secretario de Economía señaló que las conversaciones continúan y que México mantiene sus argumentos para defender condiciones comerciales favorables para sectores estratégicos.

La revisión del T-MEC se desarrollará durante los próximos meses, periodo en el que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá analizarán el funcionamiento del acuerdo comercial y las condiciones de integración económica de América del Norte.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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