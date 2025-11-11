$!Edgar Coronel Aispuro, cuñado de ‘ElChapo’, solicitó libertad anticipada; tribunal resolverá apelación

Edgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, solicitó obtener libertad anticipada; sin embargo, permanecerá en prisión, luego de que un juez federal especializado en ejecución de penas le negó la libertad. Edgar Coronel cumplido 10 años en prisión por delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa. En un inicio fue señalado de ayudar a ‘El Chapo’ a fugarse de prisión. Coronel Aispuro presentó ante la Juez Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México una solicitud para que se le otorgara el beneficio preliberacional. TE PUEDE INTERESAR: 250 mil niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado: Reinserta

EDGAR CORONEL APELA FALLÓ; BUSCA LIBERTAD ANTICIPADA No obstante, el pasado 14 de mayo, la juzgadora negó el recurso al determinar que el sentenciado no cumplió con los requisitos legales necesarios para acceder a dicho beneficio. Ante la negativa, Coronel Aispuro interpuso un recurso de apelación. La impugnación fue turnada al Primer Tribunal Colegiado de Apelación, donde se registró bajo el número de toca 443/2025. En los próximos meses, este órgano jurisdiccional deberá resolver el asunto y emitir una resolución definitiva. EDGAR CORONEL FUE ABSUELTO DE LAS ACUSACIONES RELACIONADAS CON LA FUGA DE ‘EL CHAPO’ Aunque Edgar Coronel continúa privado de la libertad por delincuencia organizada, en 2024 la juez Raquel Ivette Duarte, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, lo absolvió de las acusaciones relacionadas con la fuga de Guzmán Loera del penal de máxima seguridad del Altiplano, ocurrida el 11 de julio de 2015. Según la resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó pruebas suficientes para determinar que Coronel Aispuro participó en la evasión ni para ubicarlo en tiempo, lugar y modo durante los hechos. La FGR sostenía que él habría recibido a Guzmán Loera en el túnel construido bajo su celda, así como que lo acompañó en un vuelo entre Querétaro y Culiacán, Sinaloa. También argumentó que habría supervisado la construcción del túnel y coordinado la salida del capo hacia uno de los lugares donde permaneció oculto. No obstante, el fallo judicial desestimó estos señalamientos por falta de elementos probatorios. A pesar de dicho beneficio, Coronel Aispuro continúa en prisión debido a otros procesos abiertos, situación que impidió que se le concediera la liberación anticipada pese a haber cumplido ya una década de reclusión.