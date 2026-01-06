El 57 por ciento de los mexicanos desaprueban la acción militar de EU sobre Venezuela

Más de la mitad de las y los mexicanos -el 57 por ciento- rechazaron la justificación de Estados Unidos (EU) sobre la intervención/invasión militar que realizó en Venezuela, opinando que fue una acción mala/muy mala, así quedó registrado en una encuesta nacional realizada por El Financiero.

Por otro lado, el 39 por ciento de las y los mexicanos consideró que la acción militar de EU “sí se justifica” y opinan que fue “Muy buena/ Buena”. Solo el 12 por ciento opinó que “la captura de Nicolás Maduro” no era ni buena ni mala.

TE PUEDE INTERESAR: Maduro elige al experimentado abogado de Julian Assange para que lo defienda en su caso

El Financiero aclaró que esta encuesta nacional se realizó del 3 al 5 de enero de 2026 sobre una muestra aleatoria de 400 personas adultas mexicanas, vía telefónica en las 32 entidades federativas.

APROBACIÓN DE POSTURA DE MÉXICO

Ante la pregunta “¿cuál cree que debe de ser la postura de México?” en tanto a las acciones militares de EU sobre territorio venezolano, el 54 por ciento de las personas rechazaron la intervención armada en Venezuela.

El 19 por ciento optó por la opción “apoyar las acciones de Estados Unidos”. También se registró la respuesta espontánea de “ni una ni otra” con el 25 por ciento.

PERCEPCIÓN DE PROBABILIDAD DE EU CONTRA CÁRTELES EN MÉXICO

Sin embargo, cuando a los entrevistados se les preguntó cuán probable creían que Trump ordene acciones militares contra cárteles de la droga en México, el 51 por ciento contestó que “poco o nada probable”.

El 45 por ciento respondió que “muy o algo probable” y solamente el 4 por ciento no supo responder.

Esta fue la pregunta que más cercanía tuvieron sus resultados, pues presentó una diferencia de 6 puntos porcentuales.