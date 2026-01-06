Maduro elige al experimentado abogado de Julian Assange para que lo defienda en su caso

Cuando Nicolás Maduro compareció ante el tribunal en Nueva York el lunes, su elección de abogado rápidamente causó sorpresa.

El presidente venezolano capturado estuvo acompañado por Barry Pollack, un abogado litigante estadounidense de primer nivel que pasó años representando a Julian Assange y que finalmente logró la liberación del fundador de WikiLeaks de la prisión del Reino Unido en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Delcy Rodríguez adopta tono conciliador con EU tras advertencia de Trump

Pollack es socio de Harris St Laurent & Wechsler, un bufete de abogados con sede en Wall Street, Nueva York, en el distrito financiero del bajo Manhattan, a solo unos minutos a pie del tribunal federal donde Maduro se declaró inocente de los cargos criminales el lunes.

Pollack asumirá un caso como abogado privado de Maduro que podría resultar tan complejo como el de Assange. Maduro fue acusado el lunes de conspiración narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. El gobierno estadounidense lo ha calificado de “narcoterrorista” y “presidente ilegítimo”. Podría ser condenado a cadena perpetua.

Harris St Laurent & Wechsler no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la participación de Pollack, pero es evidente que goza de gran prestigio en el mundo jurídico. Según Chambers USA , Pollack es un abogado minucioso y reflexivo que vive, respira y duerme en los juicios, y se desenvuelve con naturalidad ante los jurados.

En su primera aparición en representación de Maduro, Pollack cuestionó la legalidad del dramático secuestro de Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el sábado en una redada en la capital venezolana, Caracas, informó CNN, y argumentó que Maduro tiene derecho a inmunidad como jefe de un estado soberano.

Obtener la libertad de Maduro representará un desafío diferente para Pollack en comparación con su trabajo con Assange. El abogado negoció un acuerdo de culpabilidad en nombre de Assange que permitió al activista australiano por la libertad de datos quedar en libertad, poniendo fin a una saga legal internacional que duró más de una década.

En el acuerdo, Assange se declaró culpable de violar la ley estadounidense de espionaje al conspirar para obtener y divulgar documentos clasificados de defensa nacional estadounidense. A cambio, Assange, quien pasó cinco años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Londres y siete años como fugitivo de las fuerzas del orden británicas y estadounidenses en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, fue finalmente condenado a tiempo cumplido tras años en los que Estados Unidos intentó extraditarlo.

En una entrevista con Law Dragon en abril pasado, Pollack describió la dificultad de negociar el acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia antes de asegurar la libertad de Assange. Pollack también ofreció algunas reflexiones relevantes sobre la situación actual de Maduro.

“Normalmente, cuando me reúno con un cliente, éste se encuentra atravesando lo que puede ser la peor crisis que haya enfrentado jamás”, afirmó Pollack.

Guiarlos a través de ese proceso es enormemente gratificante. Es difícil imaginar hacer algo que tenga un mayor impacto en la vida de la persona con la que se está tratando.

Pasas muchas horas con tu cliente. En casi todos los casos, he desarrollado una relación con él. Y al final, ya no es un desconocido a quien veo superar esta terrible etapa de su vida. Es alguien a quien he llegado a conocer y respetar.

Además de su trabajo representando a Assange, Pollack ha logrado previamente la absolución del ex contador de Enron Michael Krautz, y también ha trabajado en la revocación de casos de condenas injustas, incluyendo ayudar a asegurar la libertad de Martin Tankleff, quien pasó 17 años en prisión después de ser acusado injustamente de asesinar a sus padres.

En la entrevista con Law Dragon, Pollack reflexionó sobre sus fortalezas y ofreció una visión de cómo podría defender a Maduro.

Tengo la capacidad de comunicarme bien con el jurado. En cierto modo, soy un traductor. Recibo mucha información muy técnica de una industria con la que el jurado podría no estar familiarizado y la comunico de forma comprensible, dijo Pollack.

“Puedo hablar con un jurado y explicar la evidencia de una manera que tenga sentido para ellos, que les muestre que la manera en que el gobierno analiza los hechos no es la única manera de analizarlos y puede que ni siquiera sea la mejor manera de analizarlos”.

Pollack es profesor adjunto en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, miembro del Colegio Americano de Abogados Litigantes y ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.