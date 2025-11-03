El arma homicida en el caso de Carlos Manzo fue utilizada en otros dos incidentes de asesinato
El cuerpo del homicida aún no ha sido identificado por las autoridades, se estima que quizás sea un menor de edad
El 3 de noviembre, las autoridades de Michoacán informaron que el arma utilizada por el asesino de Carlos Manzo fue relacionada en otros homicidios.
Carlos Manzo fue asesinado el primero de noviembre, durante una festividad pública del Día de Muertos. En ese instante, un individuo disparó en contra del funcionario. La seguridad del sitio respondió contra el agresor, terminando con su vida.
Tras las investigaciones preliminares del incidente, el Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el arma del agresor, una pistola 9 milímetros, fue disparada el 16 de octubre contra dos personas en la colonia Tierra y Libertad de Uruapan. Posteriormente, otro homicidio fue cometido por la misma arma, el 23 de octubre, en un bar de nombre: ‘La Gran Parada’.
Se complementó que el agresor, cuyo cuerpo, permanece en supervisión del Servicio Médico Forense (SEMEFO), todavía no ha sido identificado.
Se constató que la persona abatida sí fue quien disparó el arma contra Manzo, al realizarse pruebas toxicológicas y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, demostrando que fue el ejecutor. Por igual, se hallaron residuos de marihuana y anfetaminas en su sistema.
Para identificar al agresor, las autoridades han pedido la cooperación del Instituto Nacional Electoral (INE). Se tiene como objetivo analizar las huellas dactilares; estiman que la persona no está registrada en el INE. Una teoría parece implicar que el agresor es menor de edad, ya que aparenta una edad entre 17 o 19 años.