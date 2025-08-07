El CJF pone freno al último intento para mantener en el cargo durante dos años a 100 juzgadores

CIUDAD DE MÉXICO- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) frenó ayer el último intento para reciclar y mantener en el cargo, durante los próximos dos años, a 100 juzgadores cuyas funciones concluyen el próximo 31 de agosto, tras la elección judicial.

Se trata de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito cuyos cargos fueron decididos en las urnas, pero no participaron en el proceso electoral o perdieron los comicios, y solicitaron continuar en sus puestos hasta 2027, bajo el supuesto de que son personas en situación de vulnerabilidad.

Funcionarios judiciales señalaron previamente que esta maniobra de la Judicatura era a todas luces ilegal porque en la mayoría de los casos se trataba de juzgadores que no acreditaron una situación de vulnerabilidad y, además, pidieron su permanencia en el cargo en forma extemporánea, contrario a los requisitos establecidos por el Senado.

Debido a que en la sesión del Pleno los consejeros no lograron ayer la mayoría calificada de 5 votos, necesaria para la aprobación de las adscripciones, la prórroga no pudo ser aprobada.