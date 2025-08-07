El CJF pone freno al último intento para mantener en el cargo durante dos años a 100 juzgadores
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Se trata de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito cuyos cargos fueron decididos en las urnas, pero no participaron en el proceso electoral o perdieron los comicios
CIUDAD DE MÉXICO- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) frenó ayer el último intento para reciclar y mantener en el cargo, durante los próximos dos años, a 100 juzgadores cuyas funciones concluyen el próximo 31 de agosto, tras la elección judicial.
Se trata de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito cuyos cargos fueron decididos en las urnas, pero no participaron en el proceso electoral o perdieron los comicios, y solicitaron continuar en sus puestos hasta 2027, bajo el supuesto de que son personas en situación de vulnerabilidad.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum afirma: tengo la certeza que el Poder Judicial va a ser mejor
Funcionarios judiciales señalaron previamente que esta maniobra de la Judicatura era a todas luces ilegal porque en la mayoría de los casos se trataba de juzgadores que no acreditaron una situación de vulnerabilidad y, además, pidieron su permanencia en el cargo en forma extemporánea, contrario a los requisitos establecidos por el Senado.
Debido a que en la sesión del Pleno los consejeros no lograron ayer la mayoría calificada de 5 votos, necesaria para la aprobación de las adscripciones, la prórroga no pudo ser aprobada.
Celia Maya y Sergio Javier Molina, señalados por funcionarios judiciales como promotores de la iniciativa, así como Bernardo Bátiz y José Alfonso Montalvo, quien no era parte del bloque oficialista en el Pleno, votaron a favor de aprobar los nombramientos.
La sorpresa fue Verónica de Gyvés, quien ha integrado el bloque afín al Gobierno y votó en contra, sumándose a la postura de la Ministra presidenta Norma Piña y la consejera Lilia Mónica López Benítez, con lo que se impidió la mayoría calificada.
De acuerdo con fuentes jurisdiccionales, bajo el mismo supuesto, de enero a marzo el CJF aprobó prolongar la permanencia de unos 80 impartidores de justicia y ayer se pretendía aprobar otros 100, lo que, de haber sucedido, implicaría mantener en sus puestos al 21 por ciento de los 850 juzgadores cuyas plazas fueron renovadas con la pasada elección.
Informes obtenidos indican que, en julio pasado, el Consejo hizo dos intentos para aprobar esta centena de adscripciones, pero la primera vez no se alcanzó un acuerdo y en la segunda, no estuvo presente el consejero Molina, por lo que la votación se llevó a cabo hasta ayer.
Para algunos impartidores de justicia consultados, el voto clave de la sesión de ayer era el de Montalvo, quien hoy concluye su periodo como consejero de la Judicatura y se temía que apoyara la propuesta.
Montalvo cumplió con el pronóstico, pero sorpresivamente De Gyvés echó abajo el intento.
Por Abel Barajas, Agencia Reforma.