Sheinbaum afirma: tengo la certeza que el Poder Judicial va a ser mejor

México
/ 6 agosto 2025
    Sheinbaum afirma: tengo la certeza que el Poder Judicial va a ser mejor
    La presidenta acudirá a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia | Foto: Cuartoscuro

Recordó que los jueces serán juzgados por el Tribunal de Disciplina Judicial

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en su conferencia matutina que el “nuevo Poder Judicial” que entrará en funciones en un mes “va a ser mejor” que el salientes y sus predecesores.

La mandataria federal insistió en que los jueces serán juzgados por el Tribunal de Disciplina Judicial en caso de corrupción o conflicto de interés.

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza Sheinbaum que programas sociales sean ‘dádivas’

“Suponiendo que hay un caso de corrupción donde un juez o jueza recibe dinero para dar una resolución que sea contraria a la justicia para beneficiar a un privado, habrá una sanción, con sus reglas y esquemas para evitar discrecionalidad”, destacó la presidenta.

La titular del Ejecutivo afirmó que actualmente el Consejo de la Judicatura Federal es presidido por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Norma Piña Hernández es “juez y parte de todo”, pero con la nueva institución, tendrán funciones separadas, afirmó la mandataria federal.

Desde Palacio Nacional afirmó que analiza cómo será su asistencia a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de septiembre.

Sheinbaum Pardo afirmó que con el nuevo PJ habrá “una justicia expedita”. “Si va a ser mejor, tengo la certeza que va a ser mejor que lo que hay”, puntualizó la presidenta.

TE PUEDE INTERESAR: Solicita Sheinbaum reporte sobre cazarrecompensas de EU contra migrantes

No he recibido la invitación formal, pero ayer Hugo Aguilar (presidente electo de la Corte) dijo que sí iba a ir”, afirmó la presidenta.

Cabe señala que en esta misma fecha la mandataria presentará un informe de gobierno por primer año de gestión al frente de la administración federal.

Temas


Claudia Sheinbaum
Poder Judicial

COMENTARIOS

Selección de los editores
La mandataria reiteró que continúan fortaleciendo el trabajo de los consulados para apoyar a los mexicanos y mexicanas en el extranjero | Foto: Cuartoscuro

Solicita Sheinbaum reporte sobre cazarrecompensas de EU contra migrantes
Identifican a víctimas de masacre en Guanajuato, era una familia de EU que estaba de viaje

Identifican a víctimas de masacre en Guanajuato, era una familia de EU que estaba de viaje

José Luis Rodríguez Díaz de León es nombrado como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil.

Harfuch nombra a José Luis Rodríguez Díaz de León como nuevo subsecretario de Política Criminal
“Ellos van a sostener la posición del traslado a Aguascalientes”, dijo la gobernadora morelense.

Contesta Nissan a gobernadora de Morelos: Reafirma cierre de planta de Cuernavaca
El nuevo monto arancelario entrará en vigor a partir del próximo 27 de agosto, confirmó la Casa Blanca.

Castiga Trump a India: le sube a 50% arancel por comprarle petróleo a Rusia
De ser declarado culpable, el exedil podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua.

Extraditan a EU a exalcalde de Guatemala por delitos de narcotráfico
En esta imagen se muestra un incendio en Corbieres, uno de los mayores de la historia del país, en el sur de Francia.

Incendio forestal en Francia, es uno de los mayores de su historia
Aranceles del 100% a semiconductores hechos en el extranjero

Donald Trump aplicará aranceles del 100% a semiconductores extranjeros