Sheinbaum afirma: tengo la certeza que el Poder Judicial va a ser mejor
Recordó que los jueces serán juzgados por el Tribunal de Disciplina Judicial
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en su conferencia matutina que el “nuevo Poder Judicial” que entrará en funciones en un mes “va a ser mejor” que el salientes y sus predecesores.
La mandataria federal insistió en que los jueces serán juzgados por el Tribunal de Disciplina Judicial en caso de corrupción o conflicto de interés.
“Suponiendo que hay un caso de corrupción donde un juez o jueza recibe dinero para dar una resolución que sea contraria a la justicia para beneficiar a un privado, habrá una sanción, con sus reglas y esquemas para evitar discrecionalidad”, destacó la presidenta.
La titular del Ejecutivo afirmó que actualmente el Consejo de la Judicatura Federal es presidido por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Norma Piña Hernández es “juez y parte de todo”, pero con la nueva institución, tendrán funciones separadas, afirmó la mandataria federal.
Desde Palacio Nacional afirmó que analiza cómo será su asistencia a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de septiembre.
Sheinbaum Pardo afirmó que con el nuevo PJ habrá “una justicia expedita”. “Si va a ser mejor, tengo la certeza que va a ser mejor que lo que hay”, puntualizó la presidenta.
No he recibido la invitación formal, pero ayer Hugo Aguilar (presidente electo de la Corte) dijo que sí iba a ir”, afirmó la presidenta.
Cabe señala que en esta misma fecha la mandataria presentará un informe de gobierno por primer año de gestión al frente de la administración federal.