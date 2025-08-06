Sheinbaum afirma: tengo la certeza que el Poder Judicial va a ser mejor

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en su conferencia matutina que el “nuevo Poder Judicial” que entrará en funciones en un mes “va a ser mejor” que el salientes y sus predecesores.

La mandataria federal insistió en que los jueces serán juzgados por el Tribunal de Disciplina Judicial en caso de corrupción o conflicto de interés.

“Suponiendo que hay un caso de corrupción donde un juez o jueza recibe dinero para dar una resolución que sea contraria a la justicia para beneficiar a un privado, habrá una sanción, con sus reglas y esquemas para evitar discrecionalidad”, destacó la presidenta.

La titular del Ejecutivo afirmó que actualmente el Consejo de la Judicatura Federal es presidido por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).