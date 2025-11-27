El empleo informal alcanza mayor registro en 3 años

México
/ 27 noviembre 2025
    El empleo informal alcanza mayor registro en 3 años
    En contraste, las localidades del norte tuvieron las menores tasas, como en Coahuila, 33.3%; Nuevo León, 34.2%; Chihuahua, 36.5%; Baja California, 38.7%, y Baja California Sur, 39.1%. FOTO: CUARTOSCURO

A nivel regional, el sur y sureste presentaron los mayores niveles de informalidad

El empleo informal llegó a 55.4% de la población ocupada en el país durante el tercer trimestre de 2025, la tasa más alta desde el mismo lapso de 2022, cuando se ubicó en 55.6%, mostraron datos del Inegi.

A nivel regional, el sur y sureste presentaron los mayores niveles de informalidad: en Oaxaca, 80.1% de los trabajadores; Guerrero, 77.2%; Chiapas, 77.0%, además de Tlaxcala, con 72.1%, e Hidalgo, 71.6%.

En contraste, las localidades del norte tuvieron las menores tasas, como en Coahuila, 33.3%; Nuevo León, 34.2%; Chihuahua, 36.5%; Baja California, 38.7%, y Baja California Sur, 39.1%.

”Los contrastes regionales entre las tasas de informalidad de las diferentes entidades federativas evidencian la desigualdad de oportunidades laborales en el país. Atender los territorios donde el fenómeno es más agudo para mejorar las condiciones laborales y fortalecer la competitividad nacional necesita volverse prioritario”, dijo Fernando Bermúdez Pire, director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup.

“Aunque las cifras totales de ocupación puedan parecer estables o positivas en ciertos segmentos, la realidad subyacente es una migración forzada hacia la precariedad laboral”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base.

En su opinión, “la incapacidad del sector formal para absorber a la población económicamente activa, combinada con el crecimiento sostenido de la informalidad, incluso en las edades productivas clave, subraya un deterioro estructural crítico para el país”.

La población ocupada en la informalidad se caracteriza porque la relación laboral no es legalmente reconocida por el empleador y carece de beneficios de seguridad social y prestaciones de ley.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre del año revelan que casi seis de cada 10 trabajadores subordinados a un patrón en general (57%) no tienen acceso a las instituciones de salud, y más de cuatro de cada 10 (41%) no cuentan con un contrato escrito.

Además, son trabajadores que reportan menores percepciones. La población ocupada informalmente registró un ingreso laboral de apenas 5 mil 257.55 pesos al mes en promedio en el segundo trimestre del año, cifra 51.4% inferior a los 10 mil 821 pesos estimados para quienes laboran en el sector formal, según cálculos del Inegi.

Deterioro laboral

Entre julio y septiembre de 2025 se generaron 401 mil nuevos empleos en la informalidad, llegando a casi 33 millones de plazas, de las cuales 19.4 millones son ocupadas por hombres y 13.6 millones por mujeres.

En contraparte, en el sector formal se perdieron 308 mil puestos, por lo que en términos netos se crearon 92.7 mil plazas en el lapso de referencia, todas informales.

Pese a ello, el número de desempleados aumentó en 145.6 mil personas, al pasar de un millón 624 mil entre abril y junio, a un millón 769 mil en el tercer trimestre.

Eso significó un incremento de la tasa de desocupación con base en cifras originales de 2.66% a 2.89% de la población económicamente activa, la cifra más alta desde el tercer trimestre de 2024, cuando era de 3.0%.

“El aumento de la informalidad no sólo refleja un reto económico, sino una realidad que limita el desarrollo laboral de millones de personas. Más de la mitad de la fuerza laboral en México trabaja sin prestaciones ni seguridad social, y eso frena el crecimiento del país”, destacó Bermúdez.

“La informalidad perpetúa la vulnerabilidad de trabajadores sin prestaciones, sin ahorro para el retiro y sin estabilidad. Necesitamos mecanismos de contratación formal flexibles y políticas de formalización laboral acordes con la realidad del mercado laboral”, agregó.

El sector que concentra el mayor número de trabajadores en el sector informal es el de los servicios, con 19.8 millones de trabajadores al tercer trimestre del año, lo que representa 52% del total.

Temas


Informalidad
empleos
Registros

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

