El ‘fuera, fuera’ en Colima era contra manifestantes, no contra mí, aclara Sheinbaum

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México
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    El ‘fuera, fuera’ en Colima era contra manifestantes, no contra mí, aclara Sheinbaum
    La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los gritos registrados durante su evento en Colima estaban dirigidos a manifestantes. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum aclaró que los gritos de “fuera, fuera” en su evento de Colima fueron contra manifestantes y no contra la Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que los gritos de “¡fuera, fuera!” registrados durante su evento por el Segundo Informe de Gobierno en Colima no estaban dirigidos contra ella, sino hacia un grupo de manifestantes que protestaba durante la asamblea.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que alrededor de 10 personas participaron en la protesta, entre ellas una mujer que utilizaba un megáfono para expresar sus inconformidades.

De acuerdo con Sheinbaum, las manifestaciones se mantuvieron durante prácticamente todo el evento y estaban relacionadas con la ampliación del Puerto de Manzanillo y el proyecto en la Laguna de Cuyutlán.

La presidenta señaló que, como suele hacerlo cuando existen grupos inconformes en sus actos públicos, ofreció recibir personalmente a los manifestantes una vez que terminara la asamblea.

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“Les digo: a ver, los atiendo en cuanto termine el evento, si les parece que se respete la realización de la asamblea y terminando los voy a atender”, explicó.

EL PÚBLICO DECIDIÓ CONTINUAR CON LA ASAMBLEA

Sheinbaum relató que, ante la continuidad de las protestas, incluso preguntó a los asistentes si preferían que los manifestantes fueran atendidos en ese momento o después de concluir el evento.

Según su explicación, la mayoría de las personas presentes decidió que la asamblea continuara, mientras que la protesta siguió desarrollándose con la participación de quienes llevaban el megáfono.

Fue en ese momento cuando comenzaron a escucharse los gritos de “¡fuera, fuera!”. La presidenta aseguró que la expresión no tenía como destinataria a ella, sino a la persona que continuaba hablando durante el acto.

“Le gritaron ‘fuera, fuera’ a la persona que seguía hablando con el megáfono, porque no dejaba realizar el evento”, aclaró Sheinbaum.

La explicación surgió después de que algunos contenidos publicados en redes sociales presentaran los gritos como una muestra de rechazo hacia la presidenta durante su visita a Colima.

PROTESTA ESTABA RELACIONADA CON EL PUERTO DE MANZANILLO

El reclamo de los manifestantes estuvo relacionado con la ampliación del Puerto de Manzanillo y con la Laguna de Cuyutlán, una zona vinculada al desarrollo de proyectos portuarios y de infraestructura en Colima.

Sheinbaum sostuvo que no ordenó retirar a las personas que protestaban y defendió su derecho a expresar públicamente sus inconformidades.

La mandataria afirmó que su postura frente a este tipo de situaciones consiste en permitir las expresiones de protesta, aunque pidió que exista respeto durante los actos públicos.

“No se reprime, se permite la libertad de expresión, pero siempre pedimos respeto para los eventos”, señaló.

Con esta explicación, la presidenta rechazó que los gritos registrados durante la asamblea representaran una protesta dirigida contra su presencia o contra el gobierno federal.

SHEINBAUM RECHAZA INTERPRETACIÓN DE LOS GRITOS EN REDES

La presidenta también cuestionó la interpretación que comenzó a circular posteriormente en redes sociales, donde los gritos fueron presentados como si el público hubiera exigido su salida del evento.

Sheinbaum insistió en que el contexto fue distinto y que las expresiones estaban relacionadas con la presencia de los manifestantes y su intervención mediante el megáfono.

La aclaración se produjo durante la conferencia matutina, luego de que las imágenes del evento generaran distintas versiones sobre lo ocurrido en Colima.

La presidenta sostuvo que permitir la protesta forma parte de la libertad de expresión, aunque consideró necesario mantener las condiciones para que los actos públicos puedan desarrollarse.

DATOS CURIOSOS

· La protesta ocurrió durante el evento del Segundo Informe de Sheinbaum en Colima.

· Participaron alrededor de 10 manifestantes, según el relato de la presidenta.

· Una mujer utilizó un megáfono para mantener la protesta durante el acto.

· Las inconformidades estuvieron relacionadas con la ampliación del Puerto de Manzanillo y la Laguna de Cuyutlán.

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· Sheinbaum afirmó que ofreció atender personalmente a los manifestantes después de la asamblea.

· Los asistentes fueron consultados sobre si el encuentro debía continuar o interrumpirse para atender la protesta.

· Sheinbaum aseguró que no ordenó retirar a los manifestantes.

· La presidenta aclaró que el “¡fuera, fuera!” estaba dirigido a quien protestaba con el megáfono y no a ella.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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