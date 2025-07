¿El gobierno de Claudia Sheinbaum incumplió su meta de vacunación?

El gobierno federal quedó lejos de su meta propuesta respecto a dosis de vacunas aplicadas para la Campaña Invernal de Vacunación y para la Semana Nacional de Vacunación, de acuerdo con datos oficiales solicitados al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), encargado de la campaña.

La cifra de dosis aplicadas reconocidas por Censia contrastan y están por debajo de las cifras que el mismo secretario de Salud, David Kershenobich, ofreció hace unos meses en el marco de ambas iniciativas de inoculación.

En el caso de la Campaña Invernal (del 15 octubre de 2024 al 28 de marzo de 2025), el gobierno federal afirmó que aplicarían 22 millones 931 mil dosis contra Covid-19, pero solo pusieron 6 millones 690 mil dosis, es decir, apenas 29% del objetivo.

Mientras que en la Semana Nacional (26 de abril al 3 de mayo), la Secretaría de Salud anunció que la meta era un millón 800 mil dosis; no obstante, el Censia detalló que se aplicó un millón 380 mil vacunas, es decir, 76% de lo previsto.

A pesar de ello, la Secretaría de Salud informó el pasado 4 de mayo en un comunicado que se habían aplicado 2 millones 211 mil dosis, y su titular, David Kershenobich, afirmó que en la Semana Nacional se había rebasado el objetivo, lo que no corresponde con las cifras oficiales del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

‘Haber rebasado la meta deja en claro la coordinación eficaz entre las autoridades de los tres niveles de gobierno de las 32 entidades federativas, así como la cultura de prevención que tiene la población mexicana’, aseguró el secretario, ese día.

El total de más de un millón 300 mil dosis aplicadas en la Semana Nacional de Vacunación se detallan de la siguiente manera: 41 mil 729 dosis contra BCG (tuberculosis); 101 mil 788 contra hepatitis B; 183 mil 357 de la hexavalente; 198 mil 627 contra neumocócica, 13 serotipos y 73 mil 287 contra rotavirus.

También 184 mil 604 contra SRP (triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis); 73 mil 057 contra SR (sarampión y rubéola); 58 mil 820 contra DPT (difteria, tétanos y tos ferina); 180 mil 211 contra TD (contra tétanos y difteria); 51 mil 012 de TDPA (contra tétanos, difteria y tosferina acelular).

Así como 4 mil 198 contra hepatitis A; 3 mil 868 contra varicela; 5 mil 623 contra neumocócica 23 serotipos; 35 mil 255 contra Virus del Papiloma Humano; 158 mil 634 contra influenza; y 26 mil 076 contra Covid-19.

SHEINBAUM ASEGURÓ 700 MIL DOSIS DE PATRIA, PERO FUE FALSO

A media Campaña Invernal de Vacunación, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno por fin aplicaría la vacuna Patria, después de más de cuatro años de espera y promesas constantes desde el sexenio pasado.

El pasado 30 de diciembre de 2024 en Palacio Nacional, la Mandataria detalló que la campaña de vacunación contra influenza y Covid-19 tenía la meta de aplicar más de 22 millones de dosis contra Covid-19, y de estas, 700 mil dosis serían de la vacuna Patria.

‘Poco más de 700 mil vacunas Patria van a ser utilizadas. En este periodo se están utilizando porque es el periodo de diciembre-enero-febrero’, afirmó.

En realidad, las dosis de la vacuna Patria, que ha prometido el gobierno federal desde 2021, nunca estuvieron en posesión de los institutos de salud. Así lo confirmaron mediante respuestas a solicitudes de información por separado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar.

‘La vacuna Patria no se ha aplicado durante la Campaña de Vacunación Invernal 2024-2025 contra Covid-19, por lo cual no se cuenta con el número de dosis aplicadas de esta vacuna por parte de esta institución, y a la fecha no se cuenta con existencia de dicho biológico’, detalló el IMSS-Bienestar.

La Dirección Médica del ISSSTE especificó: ‘Durante la Campaña de Vacunación Invernal 2024-2025, el ISSSTE no contó con existencias de la vacuna Patria, por lo que no se aplicó ninguna dosis ni se cuenta con dosis en existencia actualmente’.

Y el Seguro Social informó ‘que para la Campaña de Vacunación Invernal 2024-2025, el IMSS en su Régimen Obligatorio no cuenta con dosis de la vacuna Patria’.

EL DATO

22 millones de dosis contra influenza y Covid fue la meta anunciada por el gobierno federal.