Harfuch confirma otro detenido junto a ‘El Licenciado’ por asesinato de Carlos Manzo

México
/ 20 noviembre 2025
    Harfuch confirma otro detenido junto a ‘El Licenciado’ por asesinato de Carlos Manzo
    En una entrevista, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dio a conocer la detención de un sujeto que habría ayudado en el escape de los agresores de Carlos Manzo. FOTO: SSPC

En una entrevista, Omar García Harfuch dio a conocer la detención de un sujeto que habría ayudado en el escape de los agresores de Carlos Manzo

En una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de otra persona junto a ‘El Licenciado’, por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Se trata de una persona cuya identidad permanece desconocida, aunque sí se informó que habría ayudado al escape de los agresores materiales en un taxi.

TE PUEDE INTERESAR: Cae autor intelectual de asesinato del alcalde Carlos Manzo; ligan crimen al CJNG

Durante el día de ayer, el secretario federal había informado sobre el aseguramiento de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, quien habría coordinado el ataque contra el edil de Michoacán.

HARFUCH EXPLICA CÓMO FUE LA DETENCIÓN DE ‘EL LICENCIADO’ Y CÓMPLICE

Al ser cuestionado por Uresti, Harfuch explicó que se identificó a Jorge Armando en el municipio de Morelia. La detención procedió durante la tarde-noche del 18 de noviembre, en la colonia Centro de Morelia, cerca del domicilio del acusado.

“Se logra la detención. Sí, fue un poco en la tarde noche, se logra la detención de este sujeto y, posteriormente, se logra la detención de un sujeto más que ayudó a escapar a otro de los sicarios en un taxi”.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch: Celular de presunto agresor de Carlos Manzo reveló cronología del asesinato

Cuando la comunicóloga lo cuestiona para reafirmar el arresto de dos sujetos, el titular de la SSPC indica que habrá más detenciones estos días: “Tenemos otros sujetos que vamos a seguir deteniendo”.

AGRESORES HABRÍAN INTENTADO ASESINAR A CARLOS MANZO DÍAS ANTES DEL ATENTADO

En la entrevista, se retomó el tema de un intento de ataque previo contra Manzo en una gasolinera el pasado 30 de octubre.

“Dicho por estos sujetos, el día 30 lo identifican en una gasolinera, toman algunas fotografías. No logran cometer el homicidio y ellos reciben un castigo por parte de la propia célula delictiva [...]

“No sabemos por qué no se activan, pero no logran el homicidio y posteriormente reciben algunos un castigo por parte de esta célula”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es ‘El licenciado’? Autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

CJNG ESTARÍA DETRÁS DEL CRIMEN CONTRA CARLOS MANZO

En la conferencia de prensa de Harfuch junto a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, se indicó que los presuntos agresores trabajan para una célula criminal con fuerte presencia en la zona, vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Temas


Asesinatos
Detenciones
homicidios

Localizaciones


Michoacán

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las empresas están teniendo menos bajas de personal en estos últimos meses.

Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región
El uso de la inteligencia artificial ha facilitado la realización de este tipo de materiales que dañan la reputación de las personas.

Va Coahuila contra uso de IA para alterar y difundir imágenes íntimas

La solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continuará en suspenso, esto luego que la jueza Angela Zamorano Herrera aplazó su decisión para el viernes.

Jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

La captura de José Socorro “N”, alias L-12, fue resultado de un operativo conjunto en Culiacán realizado por fuerzas federales y estatales.

Detienen a ‘L-12’ en Culiacán y a 14 presuntos generadores de violencia en Navolato
Protección Civil descartó riesgo a la población.

Encuentran túneles usados para huachicol en la CDMX
De acuerdo al director de Fomento Económico, Enrique Garza, las inversiones serán de la industria automotriz. FOTO:

Hay tres prospectos de inversión para Saltillo en 2026
Conoce cómo cobrar tu Pensión del Bienestar sin tarjeta, qué documentos necesitas, cómo reponerla en caso de pérdida y cuánto tarda el nuevo plástico. Guía actualizada 2025.

Pensión del Bienestar:.. así puedes cobrar sin la Tarjeta del Bienestar
El cantante Gerardo Ortiz, aunque se declaró culpable por presuntos vínculos con el narcotráfico, se llevó una victoria legal en el caso que enfrentaba en Estados Unidos

A Gerardo Ortiz le imponen 3 años de libertad probatoria tras testificar contra de su ex manager