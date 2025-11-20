Harfuch confirma otro detenido junto a ‘El Licenciado’ por asesinato de Carlos Manzo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
En una entrevista, Omar García Harfuch dio a conocer la detención de un sujeto que habría ayudado en el escape de los agresores de Carlos Manzo
En una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de otra persona junto a ‘El Licenciado’, por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
Se trata de una persona cuya identidad permanece desconocida, aunque sí se informó que habría ayudado al escape de los agresores materiales en un taxi.
TE PUEDE INTERESAR: Cae autor intelectual de asesinato del alcalde Carlos Manzo; ligan crimen al CJNG
Durante el día de ayer, el secretario federal había informado sobre el aseguramiento de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, quien habría coordinado el ataque contra el edil de Michoacán.
HARFUCH EXPLICA CÓMO FUE LA DETENCIÓN DE ‘EL LICENCIADO’ Y CÓMPLICE
Al ser cuestionado por Uresti, Harfuch explicó que se identificó a Jorge Armando en el municipio de Morelia. La detención procedió durante la tarde-noche del 18 de noviembre, en la colonia Centro de Morelia, cerca del domicilio del acusado.
“Se logra la detención. Sí, fue un poco en la tarde noche, se logra la detención de este sujeto y, posteriormente, se logra la detención de un sujeto más que ayudó a escapar a otro de los sicarios en un taxi”.
TE PUEDE INTERESAR: Harfuch: Celular de presunto agresor de Carlos Manzo reveló cronología del asesinato
Cuando la comunicóloga lo cuestiona para reafirmar el arresto de dos sujetos, el titular de la SSPC indica que habrá más detenciones estos días: “Tenemos otros sujetos que vamos a seguir deteniendo”.
AGRESORES HABRÍAN INTENTADO ASESINAR A CARLOS MANZO DÍAS ANTES DEL ATENTADO
En la entrevista, se retomó el tema de un intento de ataque previo contra Manzo en una gasolinera el pasado 30 de octubre.
“Dicho por estos sujetos, el día 30 lo identifican en una gasolinera, toman algunas fotografías. No logran cometer el homicidio y ellos reciben un castigo por parte de la propia célula delictiva [...]
“No sabemos por qué no se activan, pero no logran el homicidio y posteriormente reciben algunos un castigo por parte de esta célula”.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es ‘El licenciado’? Autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
CJNG ESTARÍA DETRÁS DEL CRIMEN CONTRA CARLOS MANZO
En la conferencia de prensa de Harfuch junto a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, se indicó que los presuntos agresores trabajan para una célula criminal con fuerte presencia en la zona, vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).