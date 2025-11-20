Harfuch confirma otro detenido junto a ‘El Licenciado’ por asesinato de Carlos Manzo

En una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de otra persona junto a ‘El Licenciado’, por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Se trata de una persona cuya identidad permanece desconocida, aunque sí se informó que habría ayudado al escape de los agresores materiales en un taxi.

Durante el día de ayer, el secretario federal había informado sobre el aseguramiento de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, quien habría coordinado el ataque contra el edil de Michoacán.

HARFUCH EXPLICA CÓMO FUE LA DETENCIÓN DE ‘EL LICENCIADO’ Y CÓMPLICE

Al ser cuestionado por Uresti, Harfuch explicó que se identificó a Jorge Armando en el municipio de Morelia. La detención procedió durante la tarde-noche del 18 de noviembre, en la colonia Centro de Morelia, cerca del domicilio del acusado.