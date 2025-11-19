¿Quién es ‘El licenciado’? Autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, detenido la tarde de 18 de noviembre en Morelia, Michoacán y presentado este miércoles por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como posible “autor intelectual” del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es identificado también, como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en cuatro regiones del estado. Las regiones en las que ‘El Licenciado’ operaba, eran: Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo, informaron fuentes de las áreas de seguridad e inteligencia del Plan Michoacán. TE PUEDE INTERESAR: Cae autor intelectual de asesinato del alcalde Carlos Manzo; ligan crimen al CJNG

Las autoridades también investigan si este objetivo, era el encargado del pago de nóminas criminales en esas regiones de Michoacán de esa organización delictiva, provenientes de Guadalajara, Jalisco, por lo que también era conocido como 'El Contador'. De acuerdo con reporte de García Harfuch, Jorge Armando 'N' planeó el homicidio del político junto con Víctor Manuel 'N', el asesino material que fue abatido en el lugar, Fernando Josué 'N' y Ramiro 'N', por medio de un servicio de mensajería, cabe destacar que estas últimas fueron localizadas sin vida a los pocos días de perpetrado el crimen. El titular de la SSCP afirmó que 'El Licenciado' ejerció presión contra sus cómplices para disparar aun cuando el presidente municipal "estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado"; advirtió a los implicados a que debían de "ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo" y escapar del lugar.

RELACIONES DEL CJNG Y DETENCIONES Indicaron, que, Jorge Armando 'N', está al mismo nivel y relacionado directamente a los grupos del CJNG que lideran, por un lado, los hermanos, Ramón y Rafael Álvarez Ayala, 'El R1' (quien reveló que era su jefe) y 'El R2', respectivamente, y, por el otro, Heraclio Guerrero Martínez, 'Tío Laco'. 'El Licenciado' también tenía relación estrecha dentro de la misma organización criminal con René Belmontes Aguilar, 'El Rino', integrante de una célula y el cual fue capturado por personal de la Policía Municipal de Uruapan, el 27 de agosto de este mismo año.