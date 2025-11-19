¿Quién es ‘El licenciado’? Autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

México
/ 19 noviembre 2025
    ¿Quién es ‘El licenciado’? Autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
    Jorge Armando ‘N’ fue detenido y presentado como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado 01 de noviembre. FOTO: SECRETARÍA SEGURIDAD MICHOACÁN/CUARTOSCURO

Jorge Armando ‘N’, operaba en las regiones de Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo

Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, detenido la tarde de 18 de noviembre en Morelia, Michoacán y presentado este miércoles por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como posible “autor intelectual” del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es identificado también, como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en cuatro regiones del estado.

Las regiones en las que ‘El Licenciado’ operaba, eran: Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo, informaron fuentes de las áreas de seguridad e inteligencia del Plan Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: Cae autor intelectual de asesinato del alcalde Carlos Manzo; ligan crimen al CJNG

Las autoridades también investigan si este objetivo, era el encargado del pago de nóminas criminales en esas regiones de Michoacán de esa organización delictiva, provenientes de Guadalajara, Jalisco, por lo que también era conocido como ‘El Contador’.

De acuerdo con reporte de García Harfuch, Jorge Armando ‘N’ planeó el homicidio del político junto con Víctor Manuel ‘N’, el asesino material que fue abatido en el lugar, Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, por medio de un servicio de mensajería, cabe destacar que estas últimas fueron localizadas sin vida a los pocos días de perpetrado el crimen.

El titular de la SSCP afirmó que ‘El Licenciado’ ejerció presión contra sus cómplices para disparar aun cuando el presidente municipal “estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado”; advirtió a los implicados a que debían de “ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo” y escapar del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch: Celular de presunto agresor de Carlos Manzo reveló cronología del asesinato

RELACIONES DEL CJNG Y DETENCIONES

Indicaron, que, Jorge Armando ‘N’, está al mismo nivel y relacionado directamente a los grupos del CJNG que lideran, por un lado, los hermanos, Ramón y Rafael Álvarez Ayala, ‘El R1’ (quien reveló que era su jefe) y ‘El R2’, respectivamente, y, por el otro, Heraclio Guerrero Martínez, ‘Tío Laco’.

‘El Licenciado’ también tenía relación estrecha dentro de la misma organización criminal con René Belmontes Aguilar, ‘El Rino’, integrante de una célula y el cual fue capturado por personal de la Policía Municipal de Uruapan, el 27 de agosto de este mismo año.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan que asesinaron a otros dos implicados en homicidio de Carlos Manzo

La detención de ‘El Rino’ y uno de sus cómplices, fue incluso dada a conocer por el entonces presidente municipal, Carlos Manzo, quien los exhibió en una transmisión en vivo, esposados arriba de una patrulla.

Otro de los operadores y/o comandantes de grupo en esa región, es un sujeto apodado ‘El Congo’, también relacionado con el tema de homicidios, secuestros y extorsiones.

Temas


Crimen Organizado
Seguridad
Violencia

Localizaciones


Michoacán
México

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


SSC
CJNG

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención de una persona relacionada con el asesinato de Silvia.

Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE
La presidenta Sheinbaum aseguró que se investigará al Bloque Negro y a los responsables de los actos violentos del 15N, además de revisar posibles abusos policiales.

‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
Seis selecciones competirán en México por los últimos dos boletos a la Copa del Mundo 2026.

FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?
Organizaciones civiles piden detener la Caravana Navideña Coca-Cola, acusándola de promover el consumo de bebidas azucaradas y contribuir a la crisis de obesidad infantil en México.

¿Adiós a la Caravana Navideña Coca-Cola?... piden a Cofepris cancelar desfiles por impacto negativo en la Salud
Las luces navideñas de baja calidad pueden provocar incendios en segundos. Conoce cómo prevenir riesgos, qué normas oficiales debes buscar y cómo elegir productos seguros para esta temporada.

Lo barato sale caro... Profeco alerta sobre riesgo al comprar luces navideñas ‘patito’
Christian Nodal y sus padres quedaron desvinculados del proceso penal iniciado por Universal Music, luego de que una jueza determinó que no existían pruebas suficientes sobre la presunta falsificación de documentos relacionados con derechos musicales

Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music