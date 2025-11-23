‘Cuando leas esto, yo estaré muerto’, revelan carta póstuma de implicado en homicidio de Carlos Manzo

Como parte de la audiencia inicial por agentes del Ministerio Público en torno al asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan, Michoacán, fue difundida una supuesta carta póstuma que dejó uno de los implicados en el crimen: Ramiro ‘N’ confiesa que trabajó para ‘El Licenciado’, autor intelectual del homicidio y que se encuentra preso.

La carta es atribuida a quien fuera el encargado de reclutar a las personas para atentar contra la vida del presidente municipal de Uruapan, el hombre de 35 años, encontrado sin vida junto a Josue ‘N’ de 16 años de edad sobre la carretera Uruapan-Paracho, el pasado 10 de noviembre.

‘CUANDO LEAS ESTO, YO ESTARÉ MUERTO’

En el texto le explica a su pareja sentimental, quien encontró la carta al interior de una maleta, que no fue a Michoacán para trabajar en la cosecha de aguacate, sino por otros motivos; cabe destacar que a Ramiro ‘N’ le fue ordenador ir al poblado de La Basilia para esconderse.

“Cuando leas estas letras se te llenarán los ojos de agua, pero perdóname porque hice las cosas mal, no andaba en nada del aguacate; te menti”, se lee en la misiva. “No quiero ir, pero tengo que obedecer”, le habría dicho Ramiro a la también madre de sus dos hijos, antes de partir a bordo de un taxi, siendo la última vez que lo vio con vida.

El sujeto relacionó a Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, con una organización criminal en esta carta, asegurando que si le pasaba algo, estaba “trabajando” para él. Mientras que parece intuir su muerte, pues le escribió: “Cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar”.

“Sólo quería hacer algo por ustedes y te fallé, hice las cosas mal, ni tú ni nadie tienen la culpa de lo que hice. Seguramente cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar. Cualquier cosa que me pase estaba trabajando para ‘El Licenciado’”, afirmó en su carta.

Reveló varios detalles del caso Carlos Manzo, como que fungió como reclutador de Víctor Manuel ‘N’ (sicario ultimado en Uruapan tras el crimen) y Fernando Josué ‘N’ (a quien encontraron sin vida junto a Ramiro ‘N’ en la localidad de Capácuaro), tras conocerlos en un centro de rehabilitación.

”Espero que me perdones y puedas decir la verdad, pero no lo hagas en Uruapan porque El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía...”, señala en una parte del contenido, según medios de comunicación.

RAMIRO ‘N’ RECLUTÓ: ‘EL LICENCIADO’

Lo que se sabe de Ramiro ‘N’ es que fue un vendedor de perfumes, ropa y demás mercancía en Tepito, uno de los barrios más conocidos de la Ciudad de México, previo a ser contratado por el crimen organizado y así atentar contra Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, durante un evento público; y que llegó a Uruapan, luego de mentirle a su pareja sobre a qué se dedicaría.

Durante la audiencia a ‘El Licenciado’, se reveló que Ramiro ‘N’ fue el encargado de reclutar a jóvenes y su adiestramiento para ejecutar el crimen contra el alcalde de Uruapan, concluyendo en la selección de Víctor Manuel ‘N’ y Fernando Josué ‘N’.

Los testimonios ofrecidos en la audiencia señalan que ambos jóvenes tenían adicciones y mostraron su interés de formar parte de un grupo delictivo. A Ramiro ‘N’, el reclutador y supuesto autor de la carta antes mencionada, le ofrecieron 2 millones de pesos como paga.

Anteriormente, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Ramiro ‘N’ era miembro de una célula criminal; así como que contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en la entidad.