Señalan a jefe de la Policía de ultimar a homicida de Carlos Manzo estando sometido y desarmado

Durante la audiencia inicial contra los ocho implicados por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (Jorge Armando “N”, alias El Licenciado y siete escoltas) la Agencia de Investigación Criminal (AIC) determinó que el director de la Policía Municipal, Demetrio ‘N’, fue quien disparó contra el joven de 17 años (Víctor Manuel ‘N’ que asesinó al edil), a pesar de que se encontraba sometido y desarmado.

De acuerdo con videos peritajes que fueron presentados, Demetrio ‘N’ tomó la pistola del homicida del suelo y la accionó directamente contra el menor. Se detalló que el disparo lo realizó a menos de 30 centímetros en el pecho del autor material, no más de 13 segundos después de que el joven disparara seis tiros a Carlos Manzo.

También quedó en evidencia que, el paramédico, que además atestiguó la ejecución extrajudicial, reveló que tras dispararle al homicida de Manzo, los escoltas le impidieron brindarle los primeros auxilios y en su caso la reanimación.

Esos sólo fueron algunos de los elementos que presentó la fiscalía de Michoacán en la audiencia inicial que comenzó a las 5 de la mañana y duró casi 8 horas, donde el Juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa a los ocho imputados, pero será el próximo miércoles cuando se defina si son vinculados a proceso.