Señalan a jefe de la Policía de ultimar a homicida de Carlos Manzo estando sometido y desarmado
De acuerdo con videos peritajes que fueron presentados, Demetrio ‘N’ tomó la pistola del suelo y la accionó
Durante la audiencia inicial contra los ocho implicados por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (Jorge Armando “N”, alias El Licenciado y siete escoltas) la Agencia de Investigación Criminal (AIC) determinó que el director de la Policía Municipal, Demetrio ‘N’, fue quien disparó contra el joven de 17 años (Víctor Manuel ‘N’ que asesinó al edil), a pesar de que se encontraba sometido y desarmado.
De acuerdo con videos peritajes que fueron presentados, Demetrio ‘N’ tomó la pistola del homicida del suelo y la accionó directamente contra el menor. Se detalló que el disparo lo realizó a menos de 30 centímetros en el pecho del autor material, no más de 13 segundos después de que el joven disparara seis tiros a Carlos Manzo.
También quedó en evidencia que, el paramédico, que además atestiguó la ejecución extrajudicial, reveló que tras dispararle al homicida de Manzo, los escoltas le impidieron brindarle los primeros auxilios y en su caso la reanimación.
Esos sólo fueron algunos de los elementos que presentó la fiscalía de Michoacán en la audiencia inicial que comenzó a las 5 de la mañana y duró casi 8 horas, donde el Juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa a los ocho imputados, pero será el próximo miércoles cuando se defina si son vinculados a proceso.
La audiencia fue celebrada en juzgados del Poder Judicial del estado de Michoacán, ubicados en el penal de Mil Cumbres, Morelia. Sin embargo, los siete escoltas de Carlos Manzo detenidos el viernes quedaron recluidos en el Centro de Custodia de Alto Impacto, mientras que Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, presunto integrante del CJNG, seguirá preso en el penal de El Altiplano.
2 MILLONES DE PESOS
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán indicaron que el asesinato de Manzo fue ordenado por líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, quienes ofrecieron el pago de 2 millones de pesos para el ataque armado contra el edil independiente de Uruapan.
De acuerdo con las declaraciones de los ocho implicados, se mencionó a figuras centrales del cártel como lo son Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y Raúl Álvarez Ayala, alias El R1. Según se relató, éste último mantuvo comunicación con los tres sicarios jóvenes que llevaron a cabo la ejecución.
La fiscalía de Michoacán dijo que, Jorge Armando ‘N’ habría rendido su declaración en sus oficinas, poco antes de ser trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Civil al penal de El Altiplano.
