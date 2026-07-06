El Mundial le dio a México una ilusión que tardará en olvidar

Por: Tariq Panja and James Wagner En México, el Mundial ha sido una oportunidad para que el país se una en un abrazo que combina patriotismo, color y sonido. Con cada victoria de la selección, esos colores se volvían más vivos, el volumen subía un poco más y las celebraciones se volvían aún más intensas. Por todo el país, la gente (y sus mascotas) portó lo que ya se ha convertido en un uniforme nacional: camisetas verdes de fútbol. La racha y la promesa de las cuatro victorias consecutivas de México, en las que no recibieron ningún gol, desataron una energía que ni siquiera la lluvia torrencial del domingo en la capital logró apagar. La emoción alcanzó su punto álgido antes de la derrota del domingo en octavos de final ante Inglaterra en Ciudad de México.

“Estamos viviendo algo completamente nuevo”, dijo Diego Martinez, de 23 años, mientras contemplaba la escena en el Paseo de la Reforma, una avenida de la Ciudad de México donde miles de personas habían comenzado a reunirse 10 horas antes de que empezara el partido contra Inglaterra.

La avenida —donde más de un millón de personas celebraron el martes después de que el equipo se clasificó a los octavos de final al derrotar a Ecuador— se convirtió en un símbolo de la pasión mexicana. La ola de nacionalismo también atrajo a gente de fuera de la ciudad que estaba decidida a unirse a una celebración colectiva de lo que significa ser mexicano. Fernando Guillén, que viajó a Ciudad de México desde el estado sureño de Chiapas con tres generaciones de su familia para vivir la fiesta, dijo que deseaban formar parte de eso. Los días y semanas que el país ha vivido durante el Mundial han supuesto un respiro poco habitual frente a las duras realidades de la vida. El éxito de la selección nacional ha dado una razón para llenar las calles y no con miedo, dolor o protesta, sino en signo de celebración. México, el primer país en organizar el Mundial tres veces, es un lugar de contrastes. Es un país con más de 130 millones de habitantes, una economía de importancia mundial y un importante destino turístico internacional con una cultura e historia vibrantes. Pero también es un país sinónimo de la violencia de los cárteles, las desapariciones (más de 130.000 personas figuran oficialmente como desaparecidas) y la corrupción. Últimamente, su economía ha dado un traspié y su relación con Estados Unidos, su vecino y socio político y económico más importante, se ha deteriorado desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato. El mandatario ha ejercido una presión enorme con sus declaraciones, los aranceles que ha impuesto a la economía mexicana y las imputaciones contra funcionarios mexicanos. El éxito de la selección nacional ofreció un escape de todo eso.

“Hoy podemos olvidarnos de todos nuestros problemas y pensar en el futbol”, dijo Guillén. “Mañana nos vamos a enfrentar a los mismos retos de siempre”. Con cada victoria de México durante el Mundial, la esperanza del país se fortalecía. Todo el mundo, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, había estado animando al equipo. El lema no oficial de la selección, “¿Y si sí?”, se ha convertido en un eslogan muy popular. Resonó en el Estadio Azteca el domingo mientras los aficionados animaban al equipo para que remontara el partido, incluso cuando Inglaterra, con un jugador menos tras una tarjeta roja, se aferraba desesperadamente a su ventaja de 3-2. Aunque este Mundial lo organizaron tres países —Estados Unidos acogió 78 partidos y Canadá, como México, solo 13—, daba la sensación de que México se paralizaba cada vez que jugaba su selección. Hubo cierres generalizados de colegios, y los datos del gobierno mostraron una caída significativa en la tasa nacional de homicidios el día del primer partido de la selección en el Mundial. La intensidad de los festejos fue, en algunos momentos, abrumadora. Cuatro personas murieron durante las celebraciones posteriores a la victoria sobre Ecuador. Las autoridades impusieron una ley seca en el centro de la ciudad los días de partido e implementaron revisión de bolsos a los transeúntes. Pero mucha gente siguió encontrando la manera de beber, de fiesta hasta altas horas de la madrugada, incluso cuando se acercaba la hora de ir a trabajar. El fervor no siempre fue sano. Los aficionados mexicanos esperaban desestabilizar a Inglaterra con ruido y fuegos artificiales fuera del hotel de la selección visitante la noche antes del partido, una táctica que ya habían usado contra otros rivales.

Pero el cariño por sus propios jugadores solo creció, y convirtió a un equipo que había tenido dificultades para ganar popularidad en los últimos años en los favoritos de la nación y en un imán para la publicidad, además de batir récords de audiencia televisiva nacional durante el Mundial. Antes del domingo, el entusiasmo era tan generalizado que las grandes marcas decidieron dejar de usar el inglés, aunque así fuera como se las conociera. Office Depot pasó a llamarse “Depósito de Oficina”, y Uber Eats se tradujo como “Uber Come”.