El Pato Merlín le lanzó un picotazo a Claudia Sheinbaum tras saludarlo... acá el video

El pato llegó acompañado por su dueña, Carla Gómez , y su familia, quienes fueron invitados a la conferencia matutina para compartir la historia detrás de la mascota que conquistó a miles de aficionados mexicanos.

La fama de Merlín, el Pato Mundialista , sumó un nuevo capítulo luego de su visita a Palacio Nacional, donde protagonizó un momento inesperado frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo . El ave, que se convirtió en una sensación rumbo al Mundial 2026 , volvió a acaparar las miradas después de reaccionar de una manera poco esperada durante el saludo oficial.

Durante el encuentro, Sheinbaum invitó a la familia a pasar al frente para tomarse una fotografía junto al animal que se volvió viral después de aparecer con la camiseta de la Selección Mexicana durante la inauguración del torneo.

La escena ocurrió cuando la presidenta se acercó para saludar a la familia del pato. Primero tuvo un intercambio con los hijos de Carla Gómez, con quienes conversó brevemente antes de dirigirse hacia el famoso animal.

MERLÍN SORPRENDE A LA PRESIDENTA CON SU REACCIÓN

Sin embargo, el momento más comentado ocurrió justo antes de la imagen, cuando Merlín dejó claro que también tiene personalidad propia.

Al intentar acariciar a Merlín, la presidenta recibió una inesperada respuesta: el pato esquivó el movimiento y lanzó un rápido picotazo que no provocó ninguna lesión, pero sí generó sorpresa entre quienes presenciaron el momento.

La reacción de Sheinbaum fue inmediata al retirar la mano, mientras las cámaras captaban el curioso instante que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El episodio convirtió nuevamente al pato en tendencia, pues usuarios compartieron el video y crearon comentarios sobre la actitud del ave, destacando el carácter que ha mostrado desde que comenzó su fama.

Aunque el momento fue inesperado, la situación quedó como una anécdota dentro de la visita y reforzó la imagen de Merlín como una mascota con una personalidad particular.

DE VENDEDOR DE AGUAS A FIGURA VIRAL DEL MUNDIAL

Antes de aparecer en Palacio Nacional, Merlín formaba parte de la vida diaria de una familia trabajadora del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Carla Gómez relató que el pato llegó a su vida y poco a poco se convirtió en un integrante más de su familia. Mientras ella recorría las calles vendiendo aguas y productos junto a sus hijos, Merlín se volvió una compañía constante.

La rutina familiar estaba marcada por el trabajo, los estudios y el cuidado del animal. Nadie imaginaba que una imagen sencilla terminaría transformándose en un fenómeno viral.

El cambio ocurrió cuando Merlín apareció en videos publicados en redes sociales y posteriormente fue visto usando una camiseta de la Selección Mexicana durante el ambiente mundialista.

La escena conectó con miles de personas que encontraron en el pato una historia diferente dentro de la conversación previa al torneo.

La popularidad creció rápidamente y llevó a la familia desde las calles capitalinas hasta una invitación oficial en la sede del gobierno federal.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA FAMA DE MERLÍN

La llegada de los reflectores cambió la rutina de Carla y sus hijos, pero la familia aseguró que la exposición no modificó su manera de vivir.

Carla explicó que continúan siendo una familia sencilla y que la fama representa una oportunidad para mostrar una historia distinta de esfuerzo y unión.

“Somos una familia aterrizada”, expresó al hablar sobre el impacto que tuvo la popularidad de Merlín.

El caso del pato también llamó la atención porque mostró cómo una situación cotidiana puede convertirse en un fenómeno nacional gracias a las redes sociales.

Cristian, de 14 años, continúa apoyando después de sus actividades escolares, mientras Carlos, de 22 años, también participa en las labores familiares.

La atención hacia Merlín incluso llevó a que la familia compartiera detalles sobre sus cuidados, incluyendo alimentación especial, revisiones veterinarias y una rutina dedicada para mantener su bienestar.

La historia del pato dejó de ser únicamente una curiosidad viral y se convirtió en un relato sobre familia, trabajo y la manera en que una mascota puede ocupar un lugar importante dentro de una comunidad.