El rey Felipe VI de España llega al Palacio Nacional de México

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Para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países, la presidenta Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México

El 25 de junio, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, recibió la visita del rey de España, Felipe VI, a México.

Elementos de seguridad trasladaron al monarca español al Palacio Nacional de México, donde fue recibido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Felipe VI dio una conferencia de prensa, tras haberse entonado los himnos nacionales y haberse fotografiado con la mandataria de México. La visita del monarca acontece después de que en la anterior administración presidencial, con Andrés Manuel López Obrador, se exigiera una disculpa por los sucesos de la Conquista en Mesoamérica.

Tanto la presidenta Sheinbaum como el rey Felipe VI se reunieron en la sala Embajadores para realizar una reunión a puertas cerradas sobre la relación bilateral de ambos países.

La presidenta Sheinbaum destacó, el 24 de junio, que en la reunión le explicará al monarca la importancia de reconocer a los pueblos originarios y su relevancia cultural en la historia que comparten México con España.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/confirma-csp-invitacion-a-rey-de-espana-para-el-mundial-y-a-jefes-de-estado-con-los-que-mexico-tiene-relacion-MM19629126

Posteriormente, el rey español viajará a la sede mundialista de Guadalajara para el partido de la selección española contra Uruguay.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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