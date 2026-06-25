El rey Felipe VI de España llega al Palacio Nacional de México
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Para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países, la presidenta Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México
El 25 de junio, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, recibió la visita del rey de España, Felipe VI, a México.
Elementos de seguridad trasladaron al monarca español al Palacio Nacional de México, donde fue recibido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Felipe VI dio una conferencia de prensa, tras haberse entonado los himnos nacionales y haberse fotografiado con la mandataria de México. La visita del monarca acontece después de que en la anterior administración presidencial, con Andrés Manuel López Obrador, se exigiera una disculpa por los sucesos de la Conquista en Mesoamérica.
Tanto la presidenta Sheinbaum como el rey Felipe VI se reunieron en la sala Embajadores para realizar una reunión a puertas cerradas sobre la relación bilateral de ambos países.
La presidenta Sheinbaum destacó, el 24 de junio, que en la reunión le explicará al monarca la importancia de reconocer a los pueblos originarios y su relevancia cultural en la historia que comparten México con España.
Posteriormente, el rey español viajará a la sede mundialista de Guadalajara para el partido de la selección española contra Uruguay.