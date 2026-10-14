$!‘El Tanque’, presunto líder regional del CJNG, es vinculado a proceso

La resolución fue informada por la FGR la noche del martes 13 de octubre, luego de la continuación de la audiencia inicial. El juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como Altiplano, y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

De acuerdo con la Fiscalía, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que el juez consideró suficientes para resolver la vinculación a proceso.

¿QUIÉN ES IVÁN CAZARÍN MOLINA, ALIAS ‘EL TANQUE’?

Iván Cazarín Molina fue detenido el pasado 6 de octubre en Zapopan, Jalisco, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las autoridades lo identifican como presunto integrante y uno de los líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

De acuerdo con los señalamientos oficiales, las actividades atribuidas a esta estructura incluyen homicidios, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

García Harfuch también señaló que, en septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Cazarín Molina por sus presuntos vínculos con el CJNG. Según el funcionario, las autoridades estadounidenses lo identificaron como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE ‘EL TANQUE’ EN ZAPOPAN

La FGR informó que la captura fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, mediante los cuales las autoridades identificaron la zona de movilidad del señalado y desplegaron un operativo coordinado en Zapopan.

En las acciones participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Durante el operativo fueron asegurados un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo. De acuerdo con la información proporcionada, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) apoyó a los investigadores mexicanos mediante el intercambio de información.

La Fiscalía señaló que Cazarín Molina era considerado un posible integrante de un grupo criminal con actividades en cuatro entidades del país.