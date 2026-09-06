Elecciones 2027: Jorge Romero advierte que Morena sufrirá una estruendosa derrota ante el PAN

El panorama político hacia los comicios de 2027 ha comenzado a elevar su temperatura. En el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Romero Herrera, lanzó un contundente pronunciamiento dirigido hacia la cúpula de Morena, advirtiendo que la fuerza oficialista enfrentará un resultado adverso e inesperado en las urnas.

Durante su intervención ante los consejeros nacionales, el dirigente blanquiazul calificó a la administración actual como un “narcogobierno” y aseveró que la autocomplacencia del partido en el poder será su principal debilidad en el próximo proceso electoral. HOJA DE RUTA Y BASTIONES El plan estratégico expuesto por la dirigencia del PAN contempla una doble vertiente: la defensa irrestricta de las entidades donde actualmente gobiernan y una ofensiva coordinada para ampliar su presencia en estados gobernados por la oposición. Romero Herrera enfatizó que Acción Nacional mantendrá el control de las gubernaturas de Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua. De igual manera, subrayó que en Guanajuato el objetivo central reside en incrementar la mayoría en el Congreso local y recuperar un mayor número de alcaldías.

En cuanto al mapa de expansión, el líder panista identificó cuatro entidades prioritarias donde consideran que existen condiciones idóneas para alzarse con la victoria: - Baja California Sur: Fortalecimiento de estructuras municipales para competir por la gubernatura y diputaciones. - San Luis Potosí: Capitalización de demandas ciudadanas para recuperar espacios ejecutivos y legislativos. -Zacatecas: Articulación de un proyecto enfocado en atender las problemáticas prioritarias del estado. - Colima: Impulso de candidaturas con fuerte arraigo social. ESTRATEGIA Y LIDERAZGOS LOCALES Un eje fundamental en el discurso de Jorge Romero fue la descentralización de los trabajos partidistas. La dirigencia nacional anunció que volcará sus recursos operativos y políticos hacia la consolidación de los perfiles estatales y municipales, permitiendo que sean las figuras locales quienes encabecen la representación territorial.

Como parte de esta estrategia de organización interna, se adelantó que durante el último trimestre del año (entre septiembre, octubre y noviembre) se oficializará el nombramiento de los coordinadores de la Patria, la Familia y la Libertad. Dichos cuadros representarán la primera línea de acción territorial encargada de articular las causas ciudadanas frente a las presiones del entorno político actual. Con este posicionamiento, el PAN busca consolidar una alternativa competitiva que convoque a la ciudadanía de cara a la reconfiguración de los congresos y gubernaturas en 2027.