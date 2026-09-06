Ordena PAN analizar alianzas estatales rumbo a 2027

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México
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    Ordena PAN analizar alianzas estatales rumbo a 2027
    Jorge Romero informó que ha ordenado a los secretarios General, de Acción Política, de Planeación y de la Mujer iniciar los diálogos locales. Cuartoscuro

El partido dio a conocer que tocará a las dirigencias estatales decidir la estrategia rumbo a las elecciones

CDMX.- La dirigencia del PAN informó que al no contar con una postura unánime respecto a la conformación de alianzas partidistas en el país, tocará a las dirigencias estatales decidir la estrategia rumbo a las elecciones de 2027.

Previo al arranque de la sesión de Consejo Nacional, Jorge Romero, líder de la institución política, informó que ha ordenado a los secretarios General, de Acción Política, de Planeación y de la Mujer iniciar los diálogos locales.

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“Lo que ya abrimos y hemos encargado tanto a nuestro secretario de Acción Política, Santiago Taboada, como de Fortalecimiento Interno, Juan Carlos Martínez, obviamente a nuestra secretaria general, Michelle González, y al secretario de Planeación, Armando Tejada, a la secretaria nacional de la Mujer, Adri Aguilar, que empiece el diálogo con las dirigencias y las militancias locales para que se tome una decisión local”, dijo.

VOTAN ESTE DOMINGO REGLAMENTO PARA DETERMINAR QUIÉNES SERÁN LAS CANDIDATURAS

Asimismo, comentó que la campaña ‘Ahora te toca a ti’, con la que busca abrir las postulaciones a la ciudadanía, continúa recibiendo inscripciones para cargos legislativos, y hasta el momento suma 18 mil registros.

Romero mencionó que en los próximos días se resolverá la Coordinación de Guanajuato para el siguiente año.

“Nuestros coordinadores de la Patria, la Familia, y la Libertad son las mujeres y los hombres que habrán de encabezar nuestro esfuerzo institucional para el 2027. La persona que acabe teniendo la coordinación de la Defensa, la Patria, la Familia y la Libertad es la que nosotros veamos que es la más competitiva”, enfatizó.

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El líder panista adelantó que realizarán tres anuncios importantes a finales de septiembre, octubre y noviembre.

En ese sentido, votarán durante la sesión de este domingo el reglamento para determinar quiénes serán las candidaturas.

“La pretensión de esto es que las decisiones que se tomen se hagan en conjunto, que ningún orden del partido se imponga sobre el otro orden”, informó.

El documento ya cuenta con previo aval de la Comisión Permanente del PAN.

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