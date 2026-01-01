Elementos de la Marina rescatan a tres náufragos en costas de Chiapas

México
/ 1 enero 2026
    Elementos de la Marina rescatan a tres náufragos en costas de Chiapas FOTO: CUARTO OSCURO | CARLOS ALBERTO CARBAJAL
El Universal
por El Universal

Naufragio

Localizaciones


Chiapas

Organizaciones


Semar

Dos de los náufragos pesqueros eran de origen extranjero, mientras el tercero era mexicano

Personal de la Secretaría de Marina, rescató a tres náufragos en las aguas de Puerto Chiapas, en la región costa de la entidad.

Los marinos acudieron al salvamento después de recibir un reporte de emergencia sobre una embarcación con tres tripulantes, que había sufrido un accidente, durante actividades de pesca, aproximadamente a 46 millas náuticas (85 kilómetros) de la costa.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan seguro del Tren Interoceánico: hasta 400 mil pesos por muerte accidental

El percance hundió la nave y dejó en riesgo a sus ocupantes, que lanzaron el llamado de emergencia y se pidió la ayuda de salvamento.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Vigésima Segunda Zona Naval, en funciones de Guardia Costera, ante la emergencia, activó los protocolos de búsqueda y rescate.

Los rescatistas ubicaron a las dos personas de origen extranjero y una de nacionalidad mexicana, quienes fueron auxiliadas por el personal naval.

Después fueron trasladados a las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval para recibir la atención médica correspondiente.

Los dos extranjeros fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para los trámites legales correspondientes. El mexicano fue entregado a sus familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Marina presenta cronología del descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina, con esas acciones, refrendó su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar, así como de proporcionar apoyo oportuno a la comunidad marítima que desarrolla sus actividades en aguas nacionales.

El Universal

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

